Pildid: Maian Kärmas avas oma esimese isikunäituse "Sui"

Kirjanik, muusik ja Raadio Tallinna vastutav toimetaja Maian Kärmas avas Paldiskis Amandus Adamsoni ateljeemuuseumis oma esimese isikunäituse "Sui".

Pildi- ja luulejada koondpealkirjaga "Sui" sündis 2020. aasta Viljandi kitarrifestivali projekti raames, kus kontserdil põimusid Ain Agani, Andre Maakeri, Mart Soo, Jaak Sooääre ja Robert Jürjendali muusika, videokunst ning Kärmase kirjutatud haikud. Hiljem valmisid haikude saateks linoollõikes illustratsioonid.

Seni vaid käsikirja kujul eksisteerinud haikupoeem ja seda saatvad pildid leiavad Amandus Adamsoni ateljeemuuseumi suvemajas esimest korda tee publikuni. "Näitus "Sui" on jada mälupilte, mis kooruvad aegade tagant, et aimamisi jutustada lugu millestki, mis oli, kuid jäi ometi olemata," ütles Kärmas. "Paldiskis asuvas suvegaleriis näeb 110-haikulise poeemi lühendatud jada ning selle saateks loodud vaikelulisi looduselemente," lisas kunstnik.

Näitus on Amandus Adamsoni ateljeemuuseumi suvegaleriis (Paldiski, Adamsoni 3) avatud kuni 28. juunini.