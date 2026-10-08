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Galerii: Viljandi kitarrifestival algas Soome kitarristi Peter Lerche kontserdiga

Muusika
Viljandi kitarrifestival algas Soome kitarrist Peter Lerche kontserdiga
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28 pilti
Muusika

7. oktoobril lükati käima 19. Viljandi kitarrifestival, avakontserdil kohvikus Fellin astus publiku ette Soome kitarrist ja helilooja Peter Lerche.

Viljandi Kitarrifestival toimub 7. kuni 11. oktoobrini ning toob viie päeva jooksul Viljandisse eri taustaga kitarriste ja muusikuid. Festivali programm liigub džässist ja improvisatsioonist rock'i, folgi, nüüdismuusika ja teiste žanrideni. Lisaks kontsertidele toimuvad meistriklassid ja töötoad, kus saab kitarrimuusikale lähemale ka kuulaja ja õppija pilgu läbi.

Tänavuse festivali üks keskseid sündmuseid on Ameerika kitarristi Robben Fordi kontsert. Viljandisse jõuavad ka Rosenberg Trio Stochelo ja Mozes Rosenbergiga ning Eesti kitarrist Robert Jürjendal, kes tähistab tänavu oma 60. sünnipäeva. Festivaliprogrammis astuvad üles ka mitmed teised Eesti ja välismaa muusikud.

19. Viljandi Kitarrifestival kestab 11. oktoobrini.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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