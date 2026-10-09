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Ain Agan kitarrifestivalist: publikut tuleb juurde, huvi on suurem

Muusika
Foto: Olev Kenk/ERR
Muusika

Viljandis algas rahvusvaheline kitarrifestival. Juba 19. korda toimuv muusikapidu panustab kitarristide järelkasvule.

Festivali peakorraldaja ja kunstiline juht Ain Agan ütleb, et mõte hakata Viljandis kitarrifestivali korraldama tekkis tal koos kolleeg Robert Jürjendaliga. Kitarristide ja kitarrimuusika sõprade kokkusaamisi korraldatakse siiani suure naudinguga. Tänavusel festivalil tähistatakse ka Jürjendali 60. sünnipäeva.

"Publikut tuleb juurde, huvi on suurem, esinejad on alati väga head nii Eestist kui ka väljastpoolt Eestit. Ma võin öelda, et ma naudin seda tegevust ja tegemist siin juba 19. korda," ütles Agan "Aktuaalsele kaamerale".

Viljandi kitarrifestivali reedene, kolmas päev algas soome kitarristi ja pedagoogi Peter Lerche töötoaga meie muusikaharidust andvate koolide õpilastele ehk tulevastele kitarristidele. Päeva lõpetab Stochelo Rosenberg, kes täna esitleb enda eriprojekti Charlie Chaplini muusikast.

Kitarrifestival ootab õpitubadesse ja kontsertidele ka noori. "Peamiselt ma tahaks näha esinejaid, esinejad on minu jaoks kõige lahedamad. Näha, kuidas nad mängivad ja võtta sellest inspiratsiooni ja leida motivatsiooni ise ka areneda sellest, kui lahedad nemad on," rääkis TÜVKA rütmimuusika 1. kursuse tudeng Erik Kala.

2. kursuse tudeng Elizabeth Maasing lisas, et kitarr kõnetas teda juba 13-aastaset. Tulevikus loodab ta koos teiste artistidega suurematel lavadel mängida. "Võib-olla ka välismaal, see oleks väga tore."

Viljandi kitarrifestival kestab pühapäevani.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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