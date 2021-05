Tartus esietendub Jaanika Tammaru rännaklavastus "Läbi linna: Karlova"

"Läbi linna: Karlova" on füüsilis-visuaalne rännak Karlova tänavatel inspireeritud Karlova linnajaost, sealsetest kassidest ja kohalikest. "Kogutud lood, kogetud ruum, katused, kuurid, kassid, tänavanurgad ja väikesed põnevad kõrvalrajad Karlovas, see kõik on mind inspireerinud koos oma lavastusmeeskonnaga seda lugu looma," selgitas lavastaja Jaanika Tammaru ja lisas, et nad on kogunud pikka aega lugusid Karlovast ja karlovlastest ning nüüd põiminud kogutu tervikuks. "Rännaklavastuses on kolm Karlova linnajao trajektoori, kuhu kutsume publikut kaasa rändama."

Lavastaja Jaanika Tammaru, lavastaja assistent Merylin Elge, dramaturg Kaija M Kalvet, kunstnik Inga Vares, valguskunstnik Karolin Tamm, helikunstnik Kaarel Kuusk, mängivad Liisu Krass, Kaija M Kalvet, Agur Seim, Laura Niils, Siim Angerpikk, Karl Edgar Tammi, Karlova tänavad ja paljud teised. Esietendus on 1. juunil kell 20, järgmised etendused 2. kuni 6. juunini.