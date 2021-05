Lavastaja Ivar Põllu: mullu kevadel rahastust küsides öeldi, et piiranguid ei tule enam kunagi

Äsja loa esietenduse teha saanud lavastuse "Kõigi piirangute lõpp" lavastaja Ivar Põllu meenutas, et kui mullu kevadel pöörduti kultuurkapitali poole sooviga saada rahastus lavastuse jaoks, mida saab igal ajal teha, öeldi neile, et piiranguid enam kunagi ei tule ning peagi see formaat inimesi ei huvita.

"Kui kunagi autojuhilube hakkasin tegema, siis õppisin ära märgi, mille nimi oli "kõigi piirangute lõpp"," rääkis lavastaja Ivar Põllu. Juhilubade tegemine sinnapaika jäigi, kuid nüüdseks filosoofilise mõttega silt jäi siiski mõttesse ning mullu kevadel tuligi plaan sellenimeline lavastus teha.

"Mõtlesimegi eelmisel kevadel, et tuleks teha lavastus, mida saaks teha igal ajal. Panime idee kirja ja küsisime kultuurkapitalilt raha. Sealt öeldi, et seda pole vaja, piiranguid enam kunagi ei tule, see on möödas ja kedagi varsti enam ei huvita," meenutas Põllu. "Ütlesime, et see ongi selline retrovärk, inimestel on nostalgiline. Nad saavad tulla ja naerda selle möödunud aasta paanika üle." Kolmandal korral sai idee lõpuks rahastuse.

Näitleja Nero Urke sõnul on lavastuse näol tegemist aktiivse kommentaariga sellele ajale, milles elame, mida oleme aasta jooksul kogenud ja sellele kevadele, milles praegu viibime. "Teisel tasandil on see düstoopiline lugu kaugest tulevikust ja sellisest kultuurijärgsest ajastust," ütles Urke.

"Nero tegelane ongi selline viimane kultuuriinimene või viimane tartlane või viimane hipster või eestlane metsistuvas maailmas," selgitas lavastaja Põllu. "Aga põhimõtteliselt räägib see ikkagi piirangutest inimeste peas või inimeste vahel ning sellest, kuidas loodetakse, et on vabadus, ja kui see vabadus on käes, ei oska sellega midagi teha."

ERM-i parkimisplatsil toimuval drive-in lavastusel on kohanumbrid olemas, nagu teatris ikka. Publik tuleb autodega ja joondub oma numbri juurde. Olemas on ka nii-öelda kohvik - suuri termoseid kandvate neidude käest saab teed. Publik peab vaid raadio õigele sagedusele keerama ning soojas autos etendust nautima.

Suur läbipaistev kuppel, milles lavastuse tegevus suures jaos toimub, on näitleja Urke sõnul üks ägedamaid lavasid, millel ta mänginud. Temperatuuridega on aga keeruline. "Meil on puhurid, nii et külma ilmaga on siin küte olemas. Aga näiteks kui on päikseline päev, siis siin läheb väga troopiliseks, mõnes mõttes on see kasvuhoone," rääkis Urke.

"Kõige olulisem meedium on siin lavastuses audio ja heli, aga samas on publik kümne meetri kaugusel lavast ja meid eemaldab klaas, nii et vahetut kontakti tõepooolest ei ole," tõdes Urke.

Ringvaates nähtud testpublikuga läbimängu ajal polnud veel teada, kas lavastusele ka esietendust teha saab, kuid teisipäeval saabunud halduskohtu loale vastavalt jõuab lavastus päriselt publiku ette juba neljapäeval.