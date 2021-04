Tartu Uus Teater teeb ettevalmistusi autoteatri lavastuse esietenduseks

Tartu Uus Teater loodab saada valitsuselt erisust, et tuua järgmisel nädalal publiku ette piirangutest ja vabadustest rääkiv lavastus. Etendus toimuks Eesti Rahva Muuseumi (ERM) parklas nii, et publik on autodes ja ka näitlejad on justkui igaüks omas mullis. Lavakujundus on juba püsti pandud ja peaproovid käimas.