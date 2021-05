Ott: loodan, et veel mõni nädal pingutust võimaldab suvel üritusi korraldada

Kultuuriminister Anneli Ott ütles "Esimeses stuudios", et ehk on võimalik suvel ka kultuuriüritusi korraldada, kuid selleks tuleb veel mõni nädal piiranguid järgida.

Oti sõnul on tema soov olnud, et inimesed saaksid juba 17. mail teatud tingimuste täitmisel kinno, teatrisse ja kontserdile. Ministri sõnul on kultuurikorraldajatel olemas kogemus ja kavad, kuidas viiruseriski vähendada. Samas tuleb tema sõnul vaadata tervikpilti.

"Kui tulevad ka teised, täiendavad leevendused, kuidas see siis mõjutab inimeste liikumist ja mida see tervikuna ühiskonnale tähendab. Need arutelud põhinevad sellel ja sealt ka põhjused, miks ikkagi peab järgima näitajaid ja hetkel veel neid otsuseid ei tulnud," lisas ta.

Teadusnõukoja juht Irja Lutsar ütles nädala alguses, et tema hinnangul suvi tänavu küll ära ei jää, kuid tuhandete inimestega suurüritusi loota ei tasu. Ott ütles, et see on tõesti lahtine, kui suure publikuga üritusi suvel pidada saab, kuid ta loodab, et suve lõpu poole saab publikuhulk olla juba suurem.

"Kui suured on selle suve suurüritused, on tõesti veel lahtine. Kas räägime 500, 1500 või veel suurematest numbritest, seda praegu ei oska öelda, aga loodame, et vähemalt suve lõpu poole need numbrid siiski saavad olla suuremad."

Tema sõnul saavad ürituste korraldajad oma plaanidest terviseametile juba teada anda. Näiteks otsustas valitsus anda Rally Estoniale ja võrkpalli Kuldliiga toimumisele eriloa.

"Korraldajad saavad juba eelnevalt terviseametiga arutada, mis tingimustel. Seal ongi see, et kui spordiüritustel on inimesed võib-olla ühes kohas vähe aega - Rally Estonia puhul publik on ühes kohas vähe aega, sportlane liigub -, aga kontserdi puhul nad on ikkagi ühes ja samas kohas pikemat aega ja need riskid on teised," lisas minister.

Ta kinnitas, et tahtlikult keegi ürituste korraldamist ei takista ning kui vähegi on võimalus üritust pidada, siis seda ka saab.

"Terviseametiga saab plaane kooskõlastada varem, kuidas nähakse hajutamist ette, mismoodi sektoreid jagatakse. Kui seal need on ühiselt läbi arutatud, kui võimalus vähegi korraldada on, siis keegi seda tahtlikult ei takista."

Minister: raha peab ka betooni panema, kuid ei tohi unustada teist poolt

Anneli Ott rääkis saates ka riiklikult tähtsatest kultuuriobjektidest, millest jäi riigikogu kultuurikomisjonis sõelale neli: Tartu südalinna kultuurikeskus, Narva Kreenholmi kultuurikvartal "Manufaktuur", Arvo Pärdi nimeline muusikamaja ning rahvusooper Estonia praeguse hoone juurdeehitus.

Oti sõnul on kultuurikomisjoni valik regionaalselt tasakaalus.

"Minu jaoks on see väga oluline, et me regionaalselt neid investeeringuid hajutame. Nii Narva Kreenholm kui ka Rakvere Arvo Pärdi muusikamaja, Tartu kultuurikeskus ja Tallinnas Estonia on kõik tegelikult objektid, millel on kindlasti piirkondadele või üldse Eestile suur mõju. See, kuidas investeeringud täpselt hakkavad järjekorras jooksma, eks aeg näitab," rääkis minister.

Vastates saatejuhi küsimusele, kas praegu pole mitte kehv aeg suurte objektide ehitamisest rääkida, kui kultuuriinimesed on piirangute tõttu raskustes, ütles minister, et selleks ajaks, kui hoonetesse investeerima hakatakse, on loodetavati kriis möödas.

"Täna me kindlasti räägime toetusmeetmetest, piirangutest, lisaeelarvest, mida kultuuriministeerium hakkab kasutama. Need otsused on tuleviku otsused ja selleni, kui veel hakkab sinna raha jõudma, läheb aega. Kuni kultuurkapital hakkab Eesti inimeste raha investeerimisobjektidesse suunama, kõigepealt tulevad arhitektuurikonkursid, kultuurkapital saab alustada kahe projektiga esialgu. Nii et see protsess on veel pikk ja loodan, et selleks hetkeks oleme kriisist väljas," rääkis ta.

"Ma arvan, et väga pikka aega pole selliseid otsuseid tehtud ja need tehakse pikaks ajaks ette. Eks peab raha ka betooni panema, aga ei tohi unustada ka seda teist poolt," ütles minister.