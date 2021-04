Riiklikult tähtsate kultuuriobjektide valimine lükati mai algusesse

Kuivõrd sotsid esitasid ametlikult protesti, peab selle läbi vaatama riigikogu juhatus ning enne pingereaga edasi minda, ütles teisipäeval ERR-ile kultuurikomisjoni esimees Aadu Must (Keskerakond).

"Mõneti ootamatult selgus, et meie tegevuse peale on sisse antud protest. Vana hea tava kohaselt ei tehta hääletusi enne, kui protestid on läbi vaadatud. Minu andmetel kavatseb riigikogu juhatus protesti läbi vaadata eeloleval neljapäeval," lausus Must.

Sotsiaaldemokraadid protesteerisid riigikogu kultuurikomisjoni plaani vastu panna riiklikult tähtsate kultuuriehitiste pingerida paika sajalasel hääletusel ja nõudsid, et raha saavate kultuuriobjektide valik selguks avalikult.

Musta sõnul võib osa kultuuriobjektide valimise etappe küll teha salajase hääletusega, kuid selle jaoks pole vajadust olnud. "Sotsiaaldemokraadid leidsid, et neil on mõned hirmud, mille nad sõnastasid, nagu nende endagi esindaja ütles, natuke karmilt. Aga kuivõrd see on protestina sõnastatud, siis protest tuleb läbi vaadata enne hääletusi. Tegu polnud reeglitest hälbimisega, vaid murega," ütles Must.

Musta sõnul ei ole kultuuriobjektide hääletusel midagi salajast, vaid hääletamine toimub nimeliste sedelitega.

"Igal sedelil on nimi peal, et oleks protokolli lihtsam kanda, kes mis objekti poolt hääletab. Siin oli mingi arusaamatus, ja võib -olla on hea, kui kõik on veel korra üle käidud," lausus Must.

Riiklikult tähtsate kultuuriobjektide nimekirja on praeguseks jäänud 11 objekti, mille seast tehakse lõplik valik. Lõppvooru jõudsid Anu Raua keskus, Arvo Pärdi nimeline muusikamaja, Helioru kontserdimaja, Kahni keskus, Narva Kreenholmi kultuurikvartal Manufaktuur, Pärnu kunstihoone, rahvusooperi praeguse hoone juurdeehitus, Saaremaa muuseum, Tallinna filmilinnak, Tartu südalinna kultuurikeskus ning teadus- ja tehnikakeskus NOBE.