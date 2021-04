Mart Kalm: Tartu ja Tallinna vahe ei ole kunagi olnud nii suur kui praegu

Kalmi arvates vääriks riiklikult tähtsa kultuuriehitise toetust Tartu südalinna kultuurikeskus. "Tartu kunstimuuseumil on kindlasti ruume vaja ning koos raamatukoguga on see hea mõte," rääkis Kalm "Ringvaates. "Tartu ja Tallinna vahe ei ole kunagi olnud nii suur kui praegu. Tartul on selge potentsiaal olla 200 000 elanikuga linn. Selleks on vaja Tartu kesklinna tugevdada, et Lõunakeskuse tüüpi Tartu kesklinna tühjaks imevad objektid ei teeks Tartust sellist kolkalikku provintsilinna."

ERM-i näol on Tartu endale küll juba ühe riiklikult tähtsa kultuuriehitise saanud, kuid Kalmi meelest ehitati muuseum täiesti valesse kohta ning Tartu kannatab nüüd selle all. "Minu meelest oleks pidanud ERM-i ehitama kindlasti Lillemäele selle koleda kohtumaja asemele, et oleks Vanemuise kõrval teine Tartu suurehitis."

Praegusest valikust näeb Kalm potentsiaali ka Narva Kreenholmil, kuid näeb selles projektis ka miinuskülgi. "See on võib-olla natuke liiga suur ja samas Narvat sellega üles ei ehita. Ja seal on palju miinuseid," rääkis Kalm, lisades, et probleemiks on ka see, et see asub eramaal.

Sellegipoolest oleks Kreenholmi arendamine ka võimalus luua side naabritega üle piiri. "Kultuur ongi silla ehitaja. Kui on poliitilisi põhjuseid, miks me koostööd ei saa teha, siis kultuuri kaudu peaksime koostööd tegema," tõdes ta. "Ma arvan ka seda, et narvalaste kultuurilises orientatsioonis on arengu- ja kasvuruumi."

Väiksematest projektidest tõi Kalm välja Anu Raua keskuse. "Kui oleks väikest asja vaja, siis sellena sobiks Anu Raua keskus ka," ütles ta. "Ma ei näe kedagi teist, kes eesti rahvakunstile kunstilise kvaliteediga läheneb, aga teistpidi maaelu heas mõttes suudab üleval hoida. Ma näen seal potentsiaali ja lisaks on see ka projekt koostöös ERM-iga."