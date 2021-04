ERSO ja EFK kontserdimaja uus võimalik asukoht on Skoone bastioni alal

Riiklikult tähtsate kultuuriehitiste lõppvoorus on ka ERSO ja EFK koostööna kavandatav kontserdimaja. Tallinna linnaga on alates hilissügisest arutatud kontserdimaja paigutamist senise Harjuoru asemel Skoone bastioni alale, osapoolte hinnangul on viimane kontserdimaja jaoks märksa sobivam.

SA ERSO juhatuse liikme Kristjan Halliku sõnul on koostöö Tallinna linnaga olnud tulemuslik ning kontserdimaja plaanid uues asukohas on jõudnud kaalumist väärivate lahendusteni. "Kui valimisel on märgilise tähtsusega kultuuriehitised, siis kaasaegne esinduskontserdimaja seda funktsiooni kindlasti täidab," ütles Hallik.

Praeguseks on loodud kontserdimaja tarbeks kaks esialgset eskiislahendust, mis pakuvad erinevaid lähenemisi ning on aluseks aruteludel muinsuskaitsega. Kontserdimaja lõppversiooni leidmiseks on vajalikud nii muinsuskaitse eritingimused antud asukoha jaoks kui ka rahvusvaheline arhitektuurikonkurss.

Üks eskiislahenduse koostaja, arhitektuuribüroo Molumba arhitekt Karli Luik leidis, et kontserdimaja rajamine Skoone bastionile võimaldab kasutusele võtta praegu räämas ja kasutuseta oleva südalinnaosa ning siduda äralõigatud bastioni taas vanalinna külge. Arhitekti sõnul võimaldaks Rannamäe tee uus lahendus taastada rikutud bastioni algse kuju ning koos uue funktsiooni lisandumisega tuleks nähtavale ka muldkindlustuse algupärane struktuur. "Hoone peasissepääs rajatakse bastioni kurgus paiknenud taastatava püssirohuaida mahtu, mille ette kujuneb koos Rannamäe tee tunnelisse viimisega uus intiimne linnaväljak."

Enamik hoonest on kavandi järgi peidetud bastioni keskosas paiknevasse muldkehandisse, nähtavale jääksid vaid avalikkusele suunatud väikesemahulised paviljonid. "Väljastpoolt kujundatakse bastionipealne pargialaks, kus paiknevad kohvik-restoran ning bastioni peale rajatav muusikute harjutussaal, mis toimib ka välilavana," täpsustas Luik.