Kristjan Hallik ERSO ja EFK kontserdimajast: Tallinn on just sellist lahendust Skoonele otsinud

Tallinna linnaga on alates sügisest arutatud ERSO ja EFK koostööna kavandatava kontserdimaja paigutamist senise Harjuoru asemel Skoone bastioni alale. SA ERSO juhatuse liikme Kristjan Halliku sõnul on Tallinn just sellist kunstide keskuse lahendust Skoonele otsinud ja ka minevik õigustab bastionile kultuurifunktsiooni andmist.

Hallik rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et pärast Helioru plaanidega väljatulemist on protsess projekti veidi muutnud ja Tallinna strateegiakeskuse linnaplaneerijad tegid ettepaneku, et kunstidega seotud keskus sobiks paremini Skoonesse.

"Tallinna linn on juba aastaid otsinud Skoone paremaks kasutuselevõtuks lahendusi ja ideid, mida ja kuidas siia teha, on olnud mitmeid. Me oleme nendega seda tööd teinud juba mõnda aega koos teinud ja just sellist kunstide keskust on nad tükk aega otsinud ja see neile väga sobis."

Hallik tunnistas, et mõistagi on tegemist bastionaalvöö ja muinsuskaitseliselt tundliku asukohaga.

"Igasugused arengud eeldavad seda, et me räägime kindlasti läbi, kas ja kuidas ja mis viisil siin võiks tulevikus midagi paikneda. Samas ajalugu mõnevõrra räägib meie kasuks – kohe pärast seda, kui bastionid enam sõjalist otstarvet ei leidnud ja need parkideks ümber kujundati, nähti, et suur võimas bastion vajaks ka kultuurilist funktsiooni, et inimestel oleks siia põhjust tulla."

Ta tõi välja, et omal ajal oligi Skoonel muusikapaviljon koos restoraniga ja pärast selle hävinemist Eesti tolle ajal kõige suurem puitehitis – suveteater koos kinoga. "Ehk siin on just selle jaoks, et oleks põhjust tulla, pidevalt olnud ka kultuurifunktsioon. Seetõttu tundub ka meile, et see oleks kontserdimajaks väga sobilik koht."

Kuigi eskiise on kavandatava kontserdimaja lahenduse kohta valminud juba kaks, on need tegelikult siiski alles arutelude alus.

ERSO ja EFK kontserdimaja uus võimalik asukoht on Skoone bastioni alal Autor/allikas: ERSO

"Kõik muinsuskaitselised ja linnaruumilised küsimused tuleb nende eskiiside baasil läbi arutada. See asukoht ju vajab nii muinsuskaitse eritingimusi ja kui me räägime suurest esindushoonest, siis loomulikult peab toimuma arhitektuurikonkurss."

Hallik lisas, et Molumba arhitektide büroo valminud eskiis ainult näitab, kuidas mahuliselt ja ka muinsuskaitseliselt delikaatselt võiks üks kultuuriobjekt bastionisse sulanduda.

Ta tõdes, et kuigi sellest on saanud ERSO ja filharmoonia kammerkoori projekt, siis hõlmab maja ise endas eri pooli.

"Kindlasti me ei hõiva seda saali nii, et keegi teine sellele ligi ei pääseks. Oleme just mõelnud ka, et selles asukohas oleks väga hea koostöö kunstiakadeemiaga, noorte kunstnikega, et siin tekiks järgmiseks sajaks aastaks hea kunstide segunemise keskkond," selgitas ta.

"Eks kogu kultuur liigub selles suunas, et erinevaid segunemisi selles suunas saab toimuma ja mis oleks selleks parem, kui meil on keskkond, kus igal aastal kasvaks peale noori värskete ideedega kunstnikke."