Tartu Kunstimuuseumi uus näitus tutvustab Wiiralti eluetappi Prantsusmaal

Näitus "Randevuu Nellyga" tutvustab Juhani Komulaineni kogu põhjal Wiiralti üht eluetappi Prantsusmaal ning esitlemisele tuleb meisterliku graafika kõrval palju kordumatuid teoseid nagu joonistused ja monotüüpiad, mida tiražeerida pole võimalik ja seega varem Tartu Kunstimuuseumis näidatud ei ole.

Komulaineni kollektsiooni põhiosa koosneb 2002. aastal Pariisi oksjonilt soetatud terviklikust komplektist, kuhu kuulub Wiiralti loomingut Strasbourg'is veedetud aastatest 1931—1933. Kokku 58 originaalteose seas on palju unikaalseid akti- ja figuurijoonistusi, portreesid ja visandeid ning joonistustesari "Pühakud".

Tõenäoliselt on see kollektsioon kuulunud kunstnikule, kollektsionäärile, muusikule ja poeedile Nelly Stulzile, kelle kutsel Wiiralt Strasbourg'is viibis. Hiljem on Komulainen oma kogu sihipäraselt täiendanud peamiselt Wiiralti loominguga perioodist 1926—1939, mil kunstnik elas Prantsusmaal.

Näituse ühe kuraatori, Tartu Kunstimuuseumi direktori Joanna Hoffmanni sõnul on konkreetse kollektsiooni terviklik säilimine tõeline ime. "Juhani Komulainen sattus Nelly Stulzile kuulunud kollektsioonile Pariisi oksjonil juhuslikult," ütles Hoffmann. "Osa teoseid oli juba erinevatele ostjatele müüdud. Komulainenil õnnestus soetada endale kogu müümata komplekt ning hiljem ka suurem osa neist teostest, mis olid eraldi maha müüdud. Jumalik sekkumine, kui nii võib öelda."

Juhani Komulaineni kogu on varem põhjalikult uurinud ja analüüsinud kunstiajaloolane Mai Levin. Ka käesolev näitus on suuresti üles ehitatud just tema kogutud teadmistele nii selle kogu kui ka Wiiralti kohta laiemalt. Väljapaneku kuraatorid on Mare Joonsalu ja Joanna Hoffmann.

Näitus "Randevuu Nellyga. Eduard Wiiralti looming Juhani Komulaineni kogust" jääb Tartu Kunstimuuseumis avatuks 3. oktoobrini.