Ülevaade. Mitmed muuseumid ja galeriid taasavavad uksed uute näitustega

Krista Möder "Sinilind. Teisele minale", Siim Elmers "Seniit" ja Jaanus Samma "Muster" Tartu kunstimajas

Krista Mölderi isikunäitus "Sinilind. Teisele minale". Autor/allikas: pressimaterjalid

Alates 3. maist on Tartu Kunstimajas avatud kolm uut näitust: suures saalis Krista Möldri isikunäitus "Sinilind. Teisele minale", väikeses saalis Siim Elmers isikunäitus "Seniit" ning monumentaalgaleriis Jaanus Samma isikunäitus "Muster". Näitused jäävad avatuks 23. maini.

Kunstnike liidu suur kevadnäitus 2021 Tallinna Kunstihoones

Toomas Vint. Sammaldunud nõlvakul. 2021. Õli lõuendil, 113 x 133. Autor/allikas: Stanislav Stepaško

Eesti kunstnike liit avab 3. mail Tallinna Kunstihoones, Kunstihoone galeriis ja Tallinna Linnagaleriis aastanäituse, kus käsitletakse soo ja keha, performatiivsuse ja provokatiivsete väljaütlemiste, spirituaalsuse, ökoteadlikkuse, poliitilise ja esteetilise visiooni lõimumise, abstraktsiooni ümbermõtestamise, linnastumise ja keskklassistumise probleeme, pandeemiakriisi mõjudest rääkimata. Aastanäitus toimub Tallinna Kunstihoones 3. maist kuni 30. maini, Kunstihoone galeriis ja Tallinna Linnagaleriis kuni 23. maini.

"Ideaalmaastikud. 21/101/2021 Eesti filmi" Filmimuuseumis

Kaader filmist "Suvi", Tallinnfilm 1976. Autor/allikas: filmiarhiiv

Filmimuuseum avab 6. mail näituse "Ideaalmaastikud. 21/101/2021 Eesti filmi". Näitusel on vaatajate eest tsitaadid ja kokkuvõtted neist Eesti filmidest, mis on sadakonna aasta jooksul kinodes oma publikuni jõudnud. Filmimuuseumi uus näitus põhineb möödunud aastal ilmunud Tristan Priimägi raamatul "101 Eesti filmi". Koos kuraator Karlo Funkiga valiti neist välja 21. Näitus jääb avatuks 17. oktoobrini 2021.

"Eraldatuses" Tartu Kunstimuuseumis

Ülo Sooster "Vaade merele akendest" (1968). Autor/allikas: filmiarhiiv

15. mail avab Tartu Kunstimuuseum Eesti Kunstiakadeemia magistrantide kureeritud näituse "Eraldatuses", mis käsitleb erinevatel aegadel ja erinevates kohtades kogetud eraldatust läbi aknast välja vaatamise motiivi. Näitusel kohtuvad rahvusvaheliselt tuntud Ilja Kabakovi ja eesti klassikute Ülo Soosteri, Jüri Arraku, Karl Pärsimäe, Nikolai Kormašovi, Andres Toltsi, Ilmar Malini ning Kai Kaljo looming. Näitus jääb avatuks 27. juunini.

"Memlingist Rubensini. Flandria kuldne ajastu", "Terve öö üleval. Reivikultuur lähivaatlusel", "Kunst on disain on kunst", "Janis Rozentāls. Elutants", "Zuloaga. Hispaania hing" ja "Meeletu Dymphna järele" Eesti Kunstimuuseumis

"Terve öö üleval. Reivikultuur lähivaatlusel" Kumus Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Kadrioru kunstimuuseum avab 3. mail külastajatele Madalmaade suurmeistrite loomingut tutvustava näituse "Memlingist Rubensini. Flandria kuldne ajastu", kus publik saab vahetult tutvuda Peter Paul Rubensi, Anthony van Dycki, Hans Memlingi ja teiste Madalmaade kunsti hiilgeaja autorite loominguga.

Samuti on nüüdsest külastajatele avatud näitus "Terve öö üleval. Reivikultuur lähivaatlusel", mis heidab pilgu reivile ja klubikultuurile ning nendega seotud subkultuuridele.

7. mail avaneb disaini ja kunsti piire mõtestav näitus "Kunst on disain on kunst", mis keskendub Eesti disainile ja visuaalkultuurile.

14. mail avab Kumu suures saalis näituse "Janis Rozentāls. Elutants", mis tutvustab kunstniku loomingut.

Mikkeli muuseumis saavad külastajad näitusel "Zuloaga. Hispaania hing" osa Hispaania traditsioonilise maalikunsti juhtfiguuri Ignacio Zuloaga loomingust. Näitus jääb Mikkeli muuseumis avatuks 5. septembrini.

21. mail avab Niguliste muuseum Antwerpenist saabuva näitus "Meeletu Dymphna järele", mille fookuses on traagilise saatusega märterpühaku Dymphna lugu jutustav Goossen van der Weydeni altariretaabel.

Salonginäitus Vent Space'is

Anna-Maria Vaino "Nägemus". Autor/allikas: Maryliis Teinfeld

Vent Space avab publikule esimese salonginäituse, kus osalevad kunstnikud on Eesti Kunstiakadeemia tudengid, keda on seekordsel näitusel osalemas 45. Näitusel on eksponeeritud 120 tööd. Näitusel leiab nii keraamikat, maale, fotosid, graafikat, tekstiilikunsti, skulptuuri ja palju muud. Näitus on avatud esmaspäevast kolmapäevani (3. mai kuni 5. mai) kell 10.00 kuni 18.00 ja lisaks sellele ka kokkuleppel.

"Surma pale. Elu vägi surimaskides" Tartu Ülikooli muuseumis

Tartu Ülikooli kunstimuuseum avab 14. mail näituse "Surma pale. Elu vägi surimaskides", mis on pühendatud inimelu mälestusele ja väärtusele. Näitus toob Tartusse kolmandik Eesti mäluasutuste surimaskidest, teiste hulgas Aleksander Puškini, Immanuel Kanti, A. H. Tammsaare, Oskar Lutsu, Netty Pinna ja Kalju Komissarovi surimask. Näitus on avatud 14. maist 2021 kuni 18. märtsini 2022.

Bobby Sageri "Invisible Sun" Keskpargis, Küüni tänaval kui ka Aparaaditehases

Bobby Sageri näitus "Invisible Sun". Autor/allikas: pressimaterjalid

3. mail avaneb Tartus fotograafi, kirjaniku ja aktivisti Bobby Sageri näitus "Invisible Sun", mida saab korraga näha nii Keskpargis, Küüni tänaval kui ka Aparaaditehases. Näitus peegeldab lootuse ja tänulikkuse jõudu nende laste silmades, keda Sager on viimase 20 aasta jooksul pildistanud oma reisidel ning elades ja töötades konfliktidest räsitud kogukondades üle maailma. Näitust saab külastada 3. maist kuni 15. augustini.

"Jazz idealism 1967" Ajaloomuuseumi Maarjamäe tallihoones

Peterburi diksiländorkester Tallinna 1967. aasta džässifestival. Autor/allikas: Eesti ajaloomuuseum

Maarjamäe tallihoones on alates 11. maist avatud Tallinnas 1967. aastal toimunud legendaarsele džässifestivalile pühendatud näitus. Näitus keskendub muusikasündmusel osalenutele, kelle jaoks džäss oli maailmavaade, aade, elustiil ning eetika ja eneseteostuse alus. Projekti raames toimuvad näitusele lisaks džässparaad, näituse nn avajämm ning kontsertide sari koostöös Jazzliiduga. Näitus on avatud 3. oktoobrini.

Helene Schmitzi "Mõeldes nagu mägi" Fotografiskas

Helene Schmitz "Blue Lagoon". Autor/allikas: repro

Fotografiska avab 3. mail Rootsi fotokunstniku Helene Schmitzi näituse "Mõeldes nagu mägi", mis toob suuremõõtmeliste fotode kaudu vaatajate ette kunstniku mõtisklused muutuva maailma kohta. Näitust saavad 3. mail külastada Fotografiska Sõbrakaardi omanikud, alates 4. maist on näitus avatud kõigile huvilistele. Näitus on avatud kuni sügiseni.

"Rahvas – see tähendab inimesi", "Tõttamise tagajärjed" ja "Global Greening" Eesti Rahva Muuseumis

Uutest näitustest on ERM-is alates 6. maist vaatajate ees soome-ugri fotonäitus "Rahvas – see tähendab inimesi", osalussaalis on avatud uus näitus "Tõttamise tagajärjed. Näitus kiirmoe kahjulikest mõjudest", mis on Jaan Poska gümnaasiumi abiturientide loodud näitus kiirmoe kahjulikkusest, ja kuni 9. maini saab vaadata uut fotonäitust "Global Greening". "Rahvas – see tähendab inimesi" on avatud 17. oktoobrini 2021, "Tõttamise tagajärjed" 30. maini 2021.

"Minu ema(d)" Kalamaja põhikooli aial Vabriku tn 18

7. mail avaneb Kalamaja põhikooli aial Vabriku tn 18 lastejoonistuste näitus "Minu ema(d)", mis on valminud tänutäheks kõikidele emadele ja vanaemadele Kalamaja põhikooli, Kalamaja muuseumi ja Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse koostöös. Väligalerii jääb üles kuni 18. juunini.

Andres Tali näitus "[ S ⅄ M B O L ]" Vaal galeriis

Vaal galerii avab uutes ruumides 20. mail Andres Tali isikunäituse "[ S ⅄ M B O L ]".

Tekstiilikunstnike näitus "Õhus ja vees" Saaremaa kunstistuudios

Saaremaa kunstistuudio galerii avab 5. mail siidimaalide näituse "Õhus ja vees", mis on sündinud tekstiilikunstnike Ainikki Eiskopi, Anne Tootmaa, Merike Roodla, Sigrid Huiki ja Sirje Raudsepa armastusest siidimaali erinevate võimaluste ja tehnikate vastu ja on kummardus kevadise looduse eripära tähelepanekutele linnuriigis ja veemaailmas. Enamik näitusetöid on valminud sellel kevadtalvel.

"UMUK UDŽD OTB. Näitus mereväe- ja luureohvitserist Bruno Linnebergist" ja "Meenutusi eestlaste teadusuuringutest Teravmägedel" Eesti meremuuseumis

"UMUK UDŽD OTB. Näitus mereväe- ja luureohvitserist Bruno Linnebergist". Autor/allikas: Aron Urb

3. mail avab Eesti Meremuuseum Lennusadamas luurenäituse, mis portreteerib mereväe- ja luureohvitseri Bruno Linnebergi, ning Paksus Margareetas fotonäituse, mis annab tervikülevaate eestlaste osalusel toimunud teadusekspeditsioonidest Teravmägedele. "UMUK UDŽD OTB. Näitus "Meenutusi eestlaste teadusuuringutest Teravmägedel" on Paksus Margareetas avatud 4. juulini 2021; "UMUK UDŽD OTB. Näitus mereväe- ja luureohvitserist Bruno Linnebergist" jääb Lennusadamas avatuks 16. jaanuarini 2022.

Sirje Petersen "Punane niit" ja Ivar Kaasik "Autonoomia(ta) autoportree" Haus galeriis

Haus Galerii avab 10. mail Sirje Peterseni isikunäituse "Punane niit", mis koosneb enamasti viimase kahe aasta loomingust, ja 12. mail Ivar Kaasiku näituse "Autonoomia(ta) autoportree".

Sigrid Viiri ja Cloe Jancis "Mõnel reipamal päeval paned sa oma maski peegli ees liiga tugevasti ette, nii et see hammustab su nahka" Temnikova & Kasela galeriis

Temnikova & Kasela galeriil avab 3. mail Sigrid Viiri ja Cloe Jancise ühisnäituse "Mõnel reipamal päeval paned sa oma maski peegli ees liiga tugevasti ette, nii et see hammustab su nahka", mille eesmärk oli jäädvustada isolatsiooniaja tunnetust ja uut tekkinud olukorda. Näitus on publikule avatud 3. kuni 23. mai 2021.

Sven Saag ja Katrin Valdre "Merrily, merrily, merrily" Viljandi Sakala keskuses

Alates teisipäevast, 4. maist näeb Viljandis Sakala keskuses Sven Saagi ja Katrin Valdre maailinäitust "Merrily, merrily, merrily", kus Saag ja Valdre esitlevad oma uuemat Eestis ja Brasiilias sündinud loomingut. Maalinäitus on avatud Sakala keskuse jalutussaalis kuni 1. juuni 2021.

"Võimu vaatlus" Arhitektuurimuuseumi Rottermanni soolalaos

19. mail avaneb galeriikorrusel arhitektuurimuuseumi fotokogul põhinev näitus "Võimu vaatlus". Näitus uurib arhitektuuri ja fotograafia omavahelisi võimusuhteid sümbioosi ja parasiitluse vahealal.

"Viikingid enne viikingeid" Kuressaare linnuses Saaremaal

Salme I laeva kaevamine 2008. aastal. Autor/allikas: Saaremaa muuseum

Kuressaare muuseum avab 21. mail Kuressaare linnuses rändnäituse "Viikingid enne viikingeid" toob külastajateni 10 aastat uuringutel olnud leiud Salme viikingilaevadest, mis avastati aastatel 2008 ja 2010 koos luustike ja muinasesemetega.

"Pehmed ja karvased mänguasjamuuseumis" Tartu mänguasjamuuseumis

"Pehmed ja karvased mänguasjamuuseumis" Tartu mänguasjamuuseumis. Autor/allikas: Tartu mänguasjamuuseum

Tartu mänguasjamuuseum avab 5. mail näituse "Pehmed ja karvased mänguasjamuuseumis", kus on vaatamiseks ja meenutamiseks väljas Toomas Hendrik Ilvest, Mart Laari, Jüri Ratast, Arnold Rüütlit, Laine Randjärve ja veel paljusid teisi Eestis poliitikutena tuntust kogunud inimesi kujutavad miimilised käpiknukud telesarjast "Pehmed ja karvased". Näitus jääb avatuks kuni 1. augustini.

"Reskriptitud EKKMi kogude külastus" Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis

Produktsiooniplatvorm Reskript (Maarin Mürk ja Henri Hütt). Autor/allikas: Mikk-Mait Kivi

EKKM alustab 4. mail projektiga "Reskriptitud EKKMi kogude külastus", mille raames muutub näitusemaja hoidlaks ning ringkäike EKKM-i kunstikollektsiooni juhatab produktsiooniplatvorm RESKRIPT (Maarin Mürk ja Henri Hütt). Ekskursioonidel avatakse külastajatele tsoonid, kuhu tavapäraselt ligi ei pääse ja tutvutakse teostega, millest paljusid ei ole publikule aastaid näidatud. Tuurid kestavad 16. maini.