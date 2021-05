Jüri Arraku juubelisarja esimene näitus avati tARTu poes

Jüri Arrak ise ütles näituse sissejuhatuseks, et kunstist võib rääkida terve elu, pidevalt võib rääkida, et seda maailma natukenegi endale arusaadavamaks teha. "Poliitikud tahavad meie elu paremaks teha, aga siis tuleb sõda, miljonid inimesed tapetakse. Mille nimel? Parema elu nimel? Maailm on võrdlemisi koomiline ja traagiline korraga. Mulle meeldib kirjeldada maailma, aga ma olen alati öelnud, et ma ei tea, milline maailm on. Minu piltidelt avaneb vaid minu nägemus elust."

Jüri Arrak on õppinud Tallinna mäetehnikumis, kus talle omistati mäeelektromehhaaniku kutse. 1950. alguses elas ja töötas Leningradis joonestaja-konstruktori ja taksojuhina. 1960. aastatel õppis Eesti riiklikus kunstiinstituudis metallehistööd ning peale instituudi lõpetamist asus kunstnikuna tööle Tallinna metallitoodete tehasesse. Alates 1969. aastast on Jüri Arrak kunstnike liidu liige ning sellest alates tegutseb ta vabakutselise kunstnikuna. Ta on olnud kunstnike liidu graafikasektsiooni ja maalisektsiooni esimees. Alates 1992. aastast on ta ka Eesti maalijate liidu liige. 1990. aastate lõpus tegutses Arrak Tartu Ülikooli kaunite kunstide professorina ning alates 2003. aastast on ta Euroopa teaduste ja kunstide akadeemia liige.

Jüri Arraku näitust "Mustvalge ja värviline" saab näha kuni 17. juulini. tARTu pood on avatud teisipäevast neljapäevani kell 12-18 ning reedel ja laupäeval kell 12-21 Tartu Aparaaditehases.