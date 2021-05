Karlo Funk "Ideaalmaastikest": see korraga nii filmi- kui ka meediaajaloo näitus

Tristan Priimäe raamatu "101 Eesti filmi" põhjal valminud näitus "Ideaalmaastikud" on Filmimuuseumi kuraator Karlo Funki sõnul tänu filmi lühikokkuvõtetele ja seinale paigutatud vanadele ajalehtedele korraga nii filmi- kui ka meediaajaloo näitus.

Möödunud aastal andis kirjastus Varrak välja Tristan Priimäe raamatu "101 Eesti filmi", mis tegi põhjaliku sissevaate Eesti filmikunsti. Nüüd on raamatust lähtuvalt valminud näitus, mis uurib Eesti filmi lugu läbi tsitaatide, filmi-katkendite ja vanade ajalehtede, kust saab lugeda aasta-kümnete taguseid filmi-arvustusi. Väljapanek meenutab korteri-remonti, kus seintel olevad ajalehed jutustavad Eesti filmi lakkamatu arenemise lugu. Kui kinod taas avatakse, saab filmi-muuseumis näha ka spetsiaalset näitusega haakuvat filmi-programmi.

"Lõime ruumi, kus need lühikesed tweet'i-laadsed kokkuvõtted Eesti filmidest hakkavad kõnelema vanade ajalehtede taustal, seega on see korraga nii filmi- kui ka meediaajaloo näitus," rääkis Filmimuuseumi kuraator Karlo Funk "Aktuaalsele kaamerale".

"Nende materjalide leidmisel oli asendamatuks abiks Jaak Kilmi, kes, mulle tundub, et tõesti sukeldus sellesse maailma, ja leidis üles ka hetked, kui näiteks "Tšekaa Komissar Mirostsenko" reklaam on omaaegse ajalehe esiküljel, mis näitab selle olulisust tolles ajahetkes. Ta suutis välja leida ka kõik need kummalisemad väikesed arvustused ja iseloomulikumad nüansid."