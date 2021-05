Galerii: Niguliste muuseumi näitus tutvustab 500 aasta vanust altariretaablit

Näituse keskmes on hiliskeskaegne kaheksast maalitahvlist koosnev altariretaabel, mis kujutab Iiri printsessi, neitsist märterpühaku Dymphna elu ja kannatuslugu. Teos kuulub Belgia suurima erakunstikogu The Phoebus Foundationi kollektsiooni. Erilise pildiprogrammi ja põneva ajalooga teose maalis 16. sajandi alguses Goossen Van der Weyden, kuulsa Rogier Van der Weydeni pojapoeg. Varase Madalmaade maalitraditsiooni värvikaks näiteks olev erilise pildiprogrammiga teos oli pikka aega Antwerpeni Kuningliku Kaunite Kunstide Muuseumi püsiekspositsioonis.

Teos oli tellitud Geeli lähistel asunud Tongerlo kloostrikirikusse (tänapäeva Belgias). Iiri printsess Dymphna suri märtrisurma Geelis ja teda austatakse selles piirkonnas alates keskajast kui vaimsete häirete vastu aitajat. Geelist kujunes seetõttu keskajal märterpühaku austamise keskus ning armastatud palverännukoht.

Vaimse tervise muredega palverändurid leidsid oma tee Geeli ning linnakesest kujunes meelehäiretega inimeste hoolduse keskus. Halastuse linnaks kutsutud Geel on tänapäevani tuntud oma ainulaadse vaimse tervise muredega inimestele loodud perehoolduse tõttu. Seitsmesaja-aastane Geeli linna hoolekandetraditsioon on kantud ka UNESCO maailmapärandi nimekirja.

Teose lugu, tähendust ja äsja lõppenud konserveerimistöid esitlev väljapanek tuleb Eestisse koostöös The Phoebus Foundationiga, mis on üks olulisemaid ja suurimaid Belgia kunsti erakogusid maailmas. Maalitahvlid konserveerisid The Phoebus Foundationi konservaatorid kolm aastat kestnud koostöös Belgia ja rahvusvaheliste ekspertidega. Konserveerimistöödega kaasnesid põhjalikud tehnilised uuringud, mis andsid uusi teadmisi altariretaabli tähenduse, päritolu ja valmimisprotsessi kohta.

Kuraator Katharina Van Cauteren (The Phoebus Foundation), koordinaatorid Merike Kurisoo ja Niels Schalley (The Phoebus Foundation). Näitus jääb Niguliste muuseumis avatuks 31. oktoobrini.