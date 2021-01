Arendusprojektiga luuakse ligipääs Niguliste kiriku torni vaateplatvormile

2021. aastal algava projekti raames ehitatakse Niguliste muuseumi torni lift ja vaateplatvorm, kuhu pääsevad ligi nii kohalikud kui ka turistid, sealhulgas erivajadusega ja liikumiseks abivahendeid kasutavad inimesed. Torni arhitektuurse ideelahenduse konkursi võitjaks osutus KOKO arhitektid OÜ, projekti täpne valmimistähtaeg on hetkel veel lahtine.

Idee avada taastatud endise Niguliste kiriku torn publikule, luua osalised ekspositsioonipinnad ja vaateplatvorm ning rajada torni lift pärineb 1970. aastatest. "Toona jäi töö mitmetel erinevatel põhjustel teostamata, kuid taastamis- ja restaureerimistööde käigus rajati torni vahekorruseid läbiv liftišaht, mis võimaldas Eesti Kunstimuuseumil 2000. aastate alguses teema juurde tagasi pöörduda," selgitas muuseumi direktor Tarmo Saaret.

2019. aastal tellis Eesti Kunstimuuseum kaasajastatud muinsuskaitse eritingimused ajaloolise Niguliste torni korruste ja väikese kabeli restaureerimiseks ning ümberehitamiseks. Valminud projektis kaaluti esmakordselt lahendust lifti rajamiseks muuseumi esimeselt ehk saali tasandilt, mis võimaldaks tornipääsu ratastoolis muuseumikülastajale ning lahendust nn väikse kabeli ekspositsioonipinna suurendamiseks ja lisakorruse rajamiseks.

Projekti eesmärgiks on tekitada külastajatele uus võimalus vanalinnaga tutvumiseks teisest perspektiivist. Samuti soovib muuseum pakkuda atraktiivset elamust ja võimalust nautida Tallinna vaateid. Eriti oluline on sealjuures erivajadusega inimeste ligipääs. "Tegu on olulise uuendusega, kuna tänapäeva muuseum peab arenema ning arvestama külastajate soovide ja ligipääsuga kultuuriliselt ja ajalooliselt väärtuslikele hoonetele," selgitas Eesti kunstimuuseumi peadirektor Sirje Helme.