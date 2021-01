Niguliste kirik loodab külastajaid liftiga torni sõidutada järgmisest aastast

Idee avada Niguliste kiriku torn publikule on pärit 1970. aastatest. Kuni ülemöödunud aastani oli päevakorras visioon, mille kohaselt tulnuks minna mööda treppi torni esimesele vahekorrusele, kust edasi pääseks liftiga. KOKO arhitektide projekt pakkus uudse lahendusena võimaluse tuua lift juba muuseumi esimesele ehk saali tasandile.

"Kogu see idee on väga eriline, et kuna lift algab siitsamast pinnast, saavad seda kasutada ka puuetega inimesed, on võimalik sõita ratastoolis sisse, liftiga üles ja nautida seda vaadet ka inimestel, kes omal jalal sinna kõmpida ei suuda," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" Eesti Kunstimuuseumi peadirektor Sirje Helme.

KOKO Arhitektid OÜ arhitekt Raivo Kotov märkis, et kuna tegemist on ajaloolise hoonega, kus on paari meetri paksused müürid ja seinad, tekkis küsimus, kuidas luua sinna midagi uut.

"Meie kontseptsioon oli see, et see uus peab olema võimalikult kerge ja läbipaistev, võimalikult nähtamatu et need ajaloolised väärtused. nagu see vitraaž. oleksid nähtaval," selgitas Kotov.

"Seetõttu on kasutatud klaasi, terast ja õhku. Me ei projekteerinud tavapärast liftišahti, vaid see lift on võimalikult kerge, ilma šahtita arhitektuurne element ruumis."

Niguliste liftiprojekt on saanud kooskõlastuse nii päästeametilt kui ka muinsuskaitselt, kuid lahendamist vajavaid detaile on ees veel rohkelt.

"Lift teeb muuseumile palju rõõmu, aga ka palju muret, sest kõik tuleb logistiliselt lahendada. Kuidas publik hakkab siin liikuma, et see ei häiriks muuseumi tavapärast tegevust, näiteks ekskursioone, kontserte ja kõike muud ning siin ei tekiks lisamüra ja muud," sõnas Niguliste muuseumi direktor Tarmo Saaret.

Projekti täpne maksumus ei ole praegu veel selge, kuid võib jääda miljoni euro kanti.

"Kui me hakkasime ideed nõukogule tutvustama, siis nõukogu küsis kohe, et kas järgmine on avaldus kultuuriministeeriumi lauale," kirjeldas Helme. "Me kinnitasime, et ei ole, et meil on olnud mitmed aastad üsna tulukad ja me oleme raha arvestanud just selle lifti jaoks ja pole seda muu peale pannud. Nii et me ei kavatse kultuuriministeeriumi käest praegu raha küsida."

Helme loodab, et esimesed külastajad saavad liftiga torni sõita juba järgmisel aastal.