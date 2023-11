"Plekktrummi" külaline tuleval nädalal on kunstiteadlane Merike Kurisoo

Peagi algav advendiaeg on pühendatud ootusele, mis kristliku pärimuse järgi kulmineerus neitsi Maarja sünnitusega. Miks on Eestimaa ajalooliselt Maarjamaa ja milline koht on neitsi Maarjal Eesti kunsti- ja kultuuriloos? "Plekktrummi" külaline on kunstiteadlane ja kuraator Merike Kurisoo.

Saade on ETV2 eetris esmaspäeval, 27. detsembril kell 22. "Plekktrummi" juhib Joonas Hellerma.