Nigulistes avati näitus "Michel Sittow Põhjas? Altariteraablid kahekõnes"

Põhja-Rootsi Bollnessi kiriku Püha hõimkonna altariretaabli päritolu on pakkunud kunstiloolastele pikalt mõtteainet, seda on seostatud nii Hollandi kui ka Saksa meistrite käekirjaga. Nüüdseks on kogunenud piisavalt võrdlusmaterjali, mis lubab oletada, et teos on valminud 16. sajandi algul Tallinnas, Michel Sittowi töökojas.

Näituse juhtkuraator Merike Kurisoo sõnas, et näitusel uuritakse, mis Tallinnas 16. sajandi alguses toimus ning kes oli need teised meistrid, kellega Sittow võis kokku puutuda ja koostööd teha. Kurisoo sõnul sai näitus alguse kahe teose dialoogist. "Meie enda Tallinna Sittow on kannatusaltari välistiibadel ning nende kahe teose võrdlus on olnud alguse võtmeks, sõnas ta.

Näitusel on väljas ka kolmas, Neitsi Maarja emapoolsele suguvõsale pühendatud altariretaabel, mis on valminud umbes 1500. aastal Brüsseli töökojas. "Selle ikonograafia, ja eriti skulpturaalse korpuse ikonograafia, on peaaegu üks ühele sama, mis sellel uhkel Bollnessi retaablil. See on tõenäolisel Tallinnas sellele teosele pildiliseks eeskujuks olnud," selgitas Kurisoo.

Näituse kaaskuraator, kunstiajaloolane Jan Friedrich Richter ütles, et 16. sajandi alguses koondus Tallinnasse tugevaid kunstnikke mitmelt poolt Euroopast, kes kõik tõid kaasa oma parimad oskused. Nii tekkis siin kindla kohaliku käekirja asemel eri stiilide segu, mis on ajanud segadusse ka kunstiuurijaid.

"Tallinn on ju geograafiliselt hansa mõjusfääri idapoolseim serv, mis sõltus impordist, kus puudus mainimisväärne kohalik toodang. Ja nii arvati aastasadu, et siin ei saanud ka mingit kunstiloomingut olla," tõdes Richter.

"Siin puudus generatsioonidepikkune oma kunstitoodangu traditsioon ja kõik need erinevad kunstnikud, kes siia asusid, tõid kaasa oma teadmised ja käisid need välja. Nii valiti kõigest, mida võtta andis, huvitavam ja parem välja. See selgitab seda väga omanäolist kombinatsiooni, mida me selles Bollnessi altariretaablis näeme ja millel varem puudus teine seletus," selgitas ta.

Näitus "Michel Sittow Põhjas? Altariretaablid kahekõnes" on Niguliste muuseumis avatud 5. novembrini.