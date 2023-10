Pildid: Niguliste muuseumis uuriti röntgeni all Michel Sittowi altariretaablit

Bollnäsi püha hõimkonna altariretaabel on tõenäoliselt loodud Tallinnas Michel Sittowi töökojas 16. sajandis alguses. Suurejooneline teos on Niguliste muuseumi näitusel veel viimast nädalat külalistele vaatamiseks, seejärel saadetakse teos tagasi Rootsi. Enne seda uuritakse aga näituse võtmeteost röntgenkiirte all.

Kunstimuuseum on teinud altarile palju erinevaid pildindus-tehnoloogilisi uuringuid. Esmaspäeval ülesvõtud röntgenpildid pannakse kokku üheks suureks pusleks, mida kunstiajaloolased saavad seejärel uurima hakata. "Skulptuuride puhul on see tegelikult ainus variant näha ka nende teoste sisse," ütles Niguliste muuseumi programmijuht-kuraatorja lisas, et Rootsis poleks sellist röntengit nii kiiresti teha saanud. "Eestis me oleme hästi kiired ja paindlikud ning kasutame ära eri institutsioonide oskust."

Kurisoo selgitas, et ennekõike uuritakse röntengina seda, kuidas teos on valminud. "Milline on ta konstruktsioon ja kui väga hästi läheb, siis võibolla saame uut infot ka alusjooniste kohta.