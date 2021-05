Helene Schmitzi näitus toob Fotografiska näitusesaali fotod looduse appihüüdest

Schmitz uurib oma projektides, mis juhtub siis kui inimese ja looduse vaheline võimuvahekord viltu hakkab kiskuma.

Sari "Laavaväljad" näitab Põhja-Islandi maastike, kus kõige kaunimad paigad on ühtlasi ka tööstuse jaoks õige väärtuslikumad. Sarjas "Mets" võrdleb fotograaf tulekahjus hävinud metsa asemel istutatud puid steriilse triipkoodiga.

Schmitzi fotodelt võib leida nii poeesiat kui huumorit.

"Saali sisenedes need suureformaadilised fotod lummavad sind. Ta töötab analoogkaameraga, mis annab võimaluse neid töid suure panoraamvaatega esitada, aga samas on kõik detailid väga nähtavad," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" Fotografiska Tallinna üks kaasasutajatest ja näituste juht Maarja Loorents.

"Siin näitusel ka üks projekt, mis on ühest taimest, mis kasvab päevas 30 sentimeetrit, ja iga selle taime leht ja lehemuster on tegelikult näha, kui tööle väga lähedale minna. Need mõjuvad lummavalt ja majesteetlikult, ja ütleks et lausa maastikumaalina, aga kui sa hakkad süvenema ja vaatama, mis lood tegelikult nende taga on, siis see paneb kõvasti mõtlema," tõdes Loorents.