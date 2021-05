Galerii: Fotografiskas avati Rootsi fotokunstniku Helene Schmitzi näitus "Mõeldes nagu mägi"

Vaatajatele avanevad fotograafi teostes ühtaegu nii suured panoraamvaated kui ka pisidetailid: tohutu kaevanduse karjääri, Islandi kuumaveeallikatest välja jooksvad torujuhtmed, looduslikuks kümbluseks mõeldud kuumaveeallikate kõrval asuvad tööstuslikud mudaväljad või Rootsis levinud lageraie ja puuistutustavad, mis põhjustavad sagedasi metsapõlenguid.

"Inimesed peavad end kõrgilt maailma valitsejateks, aga mina usun, et meil on aeg tavaks saanud rüüstamisest ja ekspluateerimisest välja kasvada ning luua jätkusuutlikke süsteeme, mis võimaldaksid meil Maad hävitamata siiski loodusvarasid kasutada," selgitas Helene Schmitz ja lisas, et selleks on aga vaja teha valdkondadeülest koostööd ja leida jätkusuutliku heaolu loomiseks uusi lahendusi.

Näituse pealkiri "Mõeldes nagu mägi" on viide Yale'i metsateadlasele Aldo Leopoldile, kes on avaldanud keskkonnaliikumisele suurt mõju. Ta kaitses kirglikult loodusliku mitmekesisuse säilitamise olulisust ning kirjutas raamatu "A Sand County Almanac" (1949), kus ta kasutas esmakordselt väljendit "mõeldes nagu mägi". Fraas tähistab holistilist vaadet inimese, looma ja looduse vahelisele suhtele. Tegu on arusaamaga, et ökoloogia seisukohast on kõik asjad omavahel seotud ning mõjutavad teineteist.

Helene Schmitz on 1960. aastal sündinud Rootsi fotograaf, kelle fotolooming keskendub inimese ja looduse keerukale suhtele. Ta uurib oma projektides sageli inimese ja looduse vahelist võimuvahekorda ning mis juhtub siis, kui see hakkab viltu kiskuma. Fotograafi loomingut on eksponeeritud nii Rootsis kui ka rahvusvahelistel näitustel, lisaks on tema teosed jõudnud mitmesse auhinnatud raamatusse, mis on valminud koostöös kirjanike, filosoofide ja mõtteloolastega.

Schmitz on koostöös ajaloolaste, filosoofide, teadlaste ja kirjanikega avaldanud raamatuid ja osalenud mitmetes projektides. Teda on kahel korral, 2003. ja 2012. aastal nomineeritud Augustipreemiale ehk Nobeli preemia järel Rootsi tähtsuselt teisele kirjandusauhinnale.

Näitus "Mõeldes nagu mägi" on avatud Fotografiska Tallinnas kuni sügiseni.