Hendrik Relve Helene Schmitzist: ta suudab esteetilise lähenemisega näidata tuksikeeratud loodust

Pildi tegemine on hea viis süveneda loodusesse, märkis Relve.

"Üks korralik foto loodusest võtab aega umbes kolmveerand tundi. Sa oled seal paigal ja maailm hakkab pöörlema teistmoodi, kui sa paigal oled. Minu jaoks on pildistamine eelkõige vahend saada loodusesse süveneda."

Ta tunnistas, et loodust pildistades suutis Schmitz Relvet ka üllatada, kuid mitte kõigega. "Kahtlemata on ta professionaal, see oli tunda ja siin on huvitav vastuolu, et looduse pildistamisel võid sa ju pildistada n-ö tuksikeeratud loodust ja siis rikkumata loodust. Tema on enamasti valinud selle rikutud looduse pildistamise," kirjeldas Relve.

"Mind üllatas just see, kuidas saab fotokunstnik väga esteetilise lähenemisega näidata pooleldi tuksikeeratud loodust. Erinevad tasandid on kokku pandud, seal tekib huvitav intriig. Lisaks on see nii nagu see põhjamaalaste puhul sageli on -- ta ei ole ainult kunstnik, ta analüüsib. See on näha, et ta on läbi mõelnud need asjad seal," märkis Relve.

Ta märkis, et Schmitzi looming on killuke suurest mosaiigist, mis kokku on teatud maailmavaatamise viis. Kui Relve hinnangul teeb ta seda oma külje pealt. "Ta ei korda kedagi. See mulle meeldib. Ma olen näinud küllalt palju koleesteetikat. Tema ei tee seda, ta on omamoodi tasakaalus. Ta ei ole täiesti lootuseta, ta leiab, et seal on mingi võimalus veel."

See on ilus tasakaalukas põhjamaine lähenemisviis, lisas ta.

Relve märkis ka näituse pealkirjale viidates, et kõik, kes seda näitust vaatama tulevad, peaksid tingimata liftist loobuma ja tulema treppi mööda. "Siis hakkad end õigesti häälestama."