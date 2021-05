Galerii: Fotografiskas avatakse Herkki-Erich Merila ja Peeter Lauritsa näitus "Pohmelus"

"DeStudio on meil kavas olnud Fotografiska Tallinna avamistest saati ning pärast kahte aastat see plaan lõpuks realiseerub," selgitas Fotografiska Tallinna kaasasutaja ja näituste juht Maarja Loorents ja lisas, et Merila ja Laurits on andnud suure panuse kodumaise fotokunsti arengusse. "Tegemist on 22. näitusega Fotografiska Tallinna näituste põhiprogrammis, mis ühtlasi on teine eestimaine näitus pärast Anna-Stina Treumundi väljapanekut."

DeStudio sündis 1992. aasta suvel, mil kaks noort fotograafi Merila ja Laurits jõudsid tõdemusele, et turbulentsetes oludes on olulisim kunstnikena ellu jääda. Selle nimel loodi rühmitus, mis ühtaegu tegi nii kunsti kui reklaami, nende teosed on lahutamatult seotud tolleaegse ajastuga.

Näituse kuraator Eero Epner leidis, et ilmselt seetõttu töötaski DeStudio meelsasti kollaažidega, kus tervik on lammutatud osadeks ning üksikud killud pandud kokku ebaloogiliselt ja sürreaalselt. "Tööde teostus on sageli robustne, sagedaseks motiiviks inimese keha, mis võib olla lõhki kistud või erootiliselt paeluv, ka ülbed formaadid ja irooniline lähenemine olid seotud ajastuga, mil senised hierarhiad lagunesid ning uusi polnud veel kehtestatud."

Näitus "Pohmelus" on Fotografiska Tallinnas avatud 28. maist kuni sügiseni. Väljapanekut täiustab mahukas 300-leheküljeline vastvalminud fotoraamat, mis sisaldab laia valikut DeStudio töödest. Lisaks saab näitusel näha lühifilmi "DeStudio. Hangover. Pohmelus", mille režissöör on Marianne Kõver.