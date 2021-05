Jazzkaar avaldas uuendatud põhiprogrammi

Tänavu augustis toimuv Jazzkaar avaldas festivali põhiprogrammi, mille tuumiku moodustavad Eesti artistid, kuid sekka mahub ka mitmeid artiste Euroopast. Festivali peaesineja on Dee Dee Bridgewater, kelle kontsert pidanuks toimuma juba möödunud aasta novembris.

"Festivali Jazzkaar 2021 põhiprogrammi 30 kontserdist on 20 Eesti artistide omad, soovime pakkuda kodumaistele muusikutele võimalikult palju esinemisi, on ju kultuuri pikk kinniolek jätnud suure igatsuse elavate kontsertide järele nii publiku kui ka muusikute südametesse," selgitas festivali eestvedaja Anne Erm.

Festivali avakontserdil esitleb Raivo Tafenau koos oma ansambli ja Tallinna kammerorkesteriga albumit "The Same Differences". 70. juubelit tähistav pianistja helilooja Tõnu Naissoo tutvustab oma Electric Groupiga värsket loomingut.

Paljud kodumaised artistid esitavad festivalil uut loomingut või muusikat hiljuti välja antud albumitelt, nende seas Argo Vals Band, Dagö, deLULU, Janno Trump Clarity Ensemble, Joel Remmel Trio, Mingo Rajandi Quintet, Raimond Mägi Trio, The Motown Sound, New Wind Jazz Orchestra & Kristjan Randalu ja Tanel Ruben Quintet. Rahvusvahelisi koostöid tutvustavad London-Tallinn Cosmic Bridge ja Mart Soo & Florian Walter. Põhiprogrammi lisandusid ka ELLIP, Modulshtein ja Susanna Aleksandra.

Välisartistidest astuvad üles Inglise laulja Lucy Woodward, Norra jazzvokalist Torun Eriksen, Hollandi trio Tin Men and the Telephone, Prantsuse multiinstrumentalist Mino Cinelu ja Norra trompetist Nils Petter Molvaer, Šveitsi pianist-minimalist Nik Bärtsch, kes esitleb oma värske sooloalbumi kava, oma uusimat loomingut esitab ka Soome artist Jesse Markin. Jazzkaare peaesineja on Grammy auhinnaga pärjatud Ameerika jazzidiiva Dee Dee Bridgewater, kes esineb koos Estonian Dream Big Bandiga 12. novembril Alexela kontserdimajas.

32. Jazzkaare kontserdid toimuvad Tallinnas Vabal Laval ja fotokunstikeskuse Fotografiskas, erinevad artistid jõuavad ka Tartu, Pärnu, Viljandi ja Rakvere publikuni. Festival leiab aset 23. kuni 29. augustini.