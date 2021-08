Jazzkaar lisas programmi ka terrassikontserdid

Terrassikontsertide formaat kasvas välja kodukontsertidest, kus mõneks tunniks saavad tuntud muusikud pereliikmeteks, kes tervitavad kodulavadel jazzisõpru. Sel aastal jõuab suvest inspireeritud festival põnevate kodude rõdudele. Kontserdid leiavad aset kauni Kadrioru piirimail ja Kopli loomingulises atmosfääris, kus õnneliku juhuse tahtel on lavakujunduseks Tallinna imeline panoraam ja pealinna mereäärne siluett.

"Kuna esmakordselt toimub festival Jazzkaar 2021 suvel, siis sai festivali meeskond teostada ühe ammuse unistuse viies Jazzkaare terrassikontserdid meie linna kauni panoraami taustale ning korraldades soojal suveõhtul kontserte traditsioonilise lava asemel koduterrassidel," tutvustas formaadi saamislugu festivali produtsent Eva Saar. "Kolme päeva jooksul toome inspireerivatele rõdudele suurepärased muusikaelamused. Kuna ruum on piiratud, siis võib kindel olla, et publiku ja muusikute vahel tekib eriline atmosfäär."

Terrassikontsertide sarja avab 24. augustil lauljatar Eleryn Tiit, kes toob intiimses atmosfääris publikuni pop-jazzi helidemaailma. 26. augustil esitab jazzlauljatar ja helilooja Susanna Aleksandra koos kitarristi Andre Maakeriga lugusid oma uuelt kriitikute poolt kiidetud albumilt "The Siren". Pop-jazzi ja souli mahedusest ja meloodiatest inspireeritud Ellip võlub kuulajaid 28. augustil lugudega oma debüütalbumilt, mis seekord kõlavad akustilises variandis.

"Jazzkaar on festival, mille esinejate ja korraldajate poole olen alati alt üles ja imetlusega vaadanud," tõdes Pille-Riin Karro ehk Ellip. "Fakt, et saan sel aastal festivalil osaleda, on tõsine unistuse täitumine. Veel enam, terrassikontserdid annavad võimaluse oma muusikale taaskord uus ja minimalistlikum kõla anda, mis väiksemast koosseisust ja keskkonnast on tingitud. Ja seda intiimsetes tingimustes. Seega, Jazzkaar annab mulle ainult plusse eluteele kaasa, loodan publikule sama pakkuda."

32. Tallinna Rahvusvaheline Festival Jazzkaar toimub 23.-29. augustini 2021 üle Eesti. Festivali programmiga saab tutvuda ürituse kodulehel.