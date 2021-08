Jazzkaarele pääseb vaktsiinipassiga, festivalil võimalus teha tasuline kiirtest

Vaatamata 9. augustist rakenduvatele uutele piirangutele toimub festival Jazzkaar 23.–29. augustini Telliskivi loomelinnakus. Festivalile on oodatud nakkusohutuse kontrolli läbinud külastajad, kohapeal on avatud kiirtestimise punkt.

"Peamine on, et festival saab toimuda ning saame pakkuda artistidele muusikalisi väljakutseid ja publikule jazzielamusi. Jazzkaar 2021 programm on sel aastal eriline, sest toome kuulajateni erakordselt palju uut Eesti muusikat ja koosseise," märgib festivali kunstiline juht Anne Erm.

Ohutu festivalielamuse tagamiseks pääsevad vastavalt kehtestatud regulatsioonidele kontserte kuulama nakkusohutuse kontrolli läbinud jazzisõbrad. Festival Jazzkaar 2021 tervitab vaktsineerimiskuuri läbinuid, viimase 6 kuu jooksul COVID-19 haiguse läbi põdenud või kehtiva negatiivse testitulemusega publikut. Kontrollitud külalistele väljastatakse festivalialale sisenedes turvalise festivali käepael. Festivali testimispunktis Telliskivi Loomelinnakus saab teha antigeeni kiirtesti, mis maksab festivali külastajale 6 eurot.

Täpsema festivali muusikalise kava ja info turvaliseks festivalikülastuseks leiab Jazzkaare kodulehelt.