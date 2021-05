Eva Saar: kultuuri- ja turismisektor ei taha sõltuda ainult toetustest, vaid ise hakkama saada

"Kultuurisektoril on praegu see kogemus, et tuleb ise kaasa mõelda ja lahendusi välja pakkuda ja seetõttu oleme selle idee toonud praegu avalikkuse ette," sõnas Saar "Aktuaalsele kaamerale".

Tema sõnul on skeem kultuurisektori poole pealt lihtne – sündmusele on oodatud kõik, nii vaktsineerimata kui ka vaktsineeritud inimesed. Loogika seisneb selles, et kui sündmusel viibib vaktsineeritud inimene, siis võiks riiklikult kehtestatud piirmäära ühe inimese võrra suurendada.

"Juba piletimüügi süsteemis piletit ostes saaks panna märke, et mina olen vaktsineeritud ja selle võrra automaatselt saali või ruumi mahutavus suureneb," selgitas Saar.

Sellist olukorda, kus ühel pool saali istuvad vaktsineeritud ja teisel pool vaktsineerimata inimesed, on Saare sõnul disainimise küsimus.

"Pigem ma sellist lahendust ei näeks ja küsimus on ka selles, misssugune piirang on parasjagu riigis kehtiv. Kui on näiteks 25-protsendise täituvuse piirang, siis saab istuda maleruudustiku mustris edasi ja ei pea kuidagi neid eraldama."

Saare sõnul on pigem küsimus selles, kas üldse printsiibina võiks Eestis mõelda selliste lahenduste peale.

"Kultuurisektor on väga mures, et mis saab sügisel, talvel ja hea aeg oleks suvel testida ja proovida, kas sellised lahendused töötavad. Siis on meil ka lihtsam oma sügisesi tegevusplaane, ajagraafikuid, kontsertide, teatrietenduste, kinode jm programme planeerida."

Saar ütles, et nad on suhelnud ka Eesti piletimüügisüsteemidega ja näevad siin kolme erinevat lahendust. "Täna ongi küsimus selles, et mis lõpuks kasutusele võtta, aga esimene küsimus on see, et kas üldse võiks mõelda selliste teemade peale. Kindlasti jääb alles ka kohapealne kontroll, mitte ainult piletimüügisüsteemide kaudu."

Samuti on nad suhelnud nii kultuuriministeeriumi kui ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga ning nendega mainitud ideed arutanud ning saanud ka juba hinnangu, et mõte on hea.

"Loodetavasti valitsus peagi võtab selle arutellu ja otsustab, kuidas nemad tunnetavad, et kas seda võiks riigis sellist lahendust kaaluda või mitte ja siis saaksime siit kõik üheskoos edasi minna."

Sündmuste toimumine sellest aga sõltuma ei hakka, kas valitsus idee heaks kiidab või mitte.

"Küsimus on selles, kas me saaksime saali rohkem inimesi. Miks seda vaja on? Publik on kultuurijanus ja me kõik tahame oma vaimset tervist pärast pikka kinniolemist läbi kultuuri turgutada."

Saar lisas, et samuti tahavad loojad anda rohkematele inimestele võimaluse kultuurist osa saada ning oluline on ka majanduslik aspekt

"Iga lisandunud inimene saalis on korraldajale ka väga oluline. Me ei taha sõltuda ainult riiklikest kriisitoetustest, vaid tahame selles keerulises olukorras ka ise hakkama saada. Pooli, kes sellest kasu saavad, on palju."