Vaata: Marianne Kõrveri dokfilm 90ndate Eesti mõjukast kunstnikerühmitusest DeStudio

Marianne Kõrveri dokumentaalfilm "Destudio. Pohmelus" (Eesti, 2021) on valminud Destudio samanimelisele näitusele Fotografiskas, mis on publikule avatud 3. oktoobrini 2021.

DeStudio on kunstnikerühmitus, mis 1990ndate alguses sisenes väga jõuliselt muutuvale kunstimaastikule ning kõnetas oma ajastu vaimust kantud töödega tugevalt toonast kunstipilti. Peeter Lauritsa ja Herkki-Erich Merila ühislooming aktualiseeris ka fotograafia ning tõi ta kunstimaailma äärealadelt selle südamikku.

Võib ilmselt julgelt öelda, et DeStudio on üks 20. sajandi kõige mõjukamaid fotograafide rühmitusi. Film on eksperimentaalse lähenemisega dokfilm kahe 2020. aastate kunstniku ajarännakust 90ndatesse, kus nad kohtuvad oma noorte minadega - kahe julge provokatiivse mehega, kes pöörasid 90ndate Eesti kunstiskeene pahupidi ning tõid fotograafia kaasaegse kunsti näitustele.

Ajastukommentaare 90ndate Eesti kunstielule jagavad Taavi Eelmaa, Ene-Liis Semper, Tõnu Pedaru, Johannes Saar, Märt Haamer. Ja muidugi ka Peeter Laurits ja Herkki-Erich Merila ise.

Režissöör: Marianne Kõrver

Operaatorid: Marianne Kõrver, Jekaterina Abramova

Muusika: Röövel Ööbik

Tootja: Klaasmeri