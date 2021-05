Meremuuseumi juht: külastajaid on rohkem kui aasta tagasi pärast piiranguid

Pärast piirangute leevenemist on inimesed leidnud taas tee muuseumitesse. Eesti Meremuuseumi juht Urmas Dresen ütles "Aktuaalsele kaamerale", et selle nädala jooksul on muusemis käinud sadu külastajaid rohkem kui aasta tagasi piirangute järgsetel päevadel.

Energia avastuskeskus Tallinnas, nagu ka muud muuseumid ja näitusesaalid, on pärast piirangute lõppemist esmaspäevast taas avatud. Elektriasju oli laupäeval seal uudistamas mitmed lastega pered.

"Eks ta tasapisi on iga päevaga suurenenud. Mida rohkem nädala lõpu poole, seda rohkem on meil peresid tulnud majja külastama. /.../ Täna päris täpselt ei oska öelda - umbes 60 kandis on päeva jooksul inimesi olnud," rääkis Energia avastuskeskuse külastusjuht Triin Sternhof.

Muuseume ja näitusasutusi külastades tuleb arvestada ka piirangutega - kantakse maske, tuleb hoida distantsi ja vaadata, et täituvus ei ületaks 25 protsenti.

"Kuna meie maja on üpris suur - kolmel korrusel on ekspositsioon -, siis me saame päris hästi hajutada inimesi, kes siia majja tulevad. Igaüks saab valida oma korruse, kus talle meeldib olla, kokkupuuteid saame sellega vähendada," ütles Sternhof.

Hästi saavad inimesed end hajutada ka Lennusadamas. Eesti Meremuuseumi juht Urmas Dresen meenutas, et mullu mais pärast piirangute lõppemist käis esimese nelja päevaga nende peetavas Lennusadamas ja Paksus Margareetas paarsada inimest, tänavu aga üle 700.

Dresen märkis, et neil on püsiekspositsiooni kõrval avatud ka väikesed lisanäitused mereväe- ja luureohvitserist Bruno Linnebergist ja Läänemerest Lennusadamas ning Teravmägedest Paksus Margareetas.

"Võib-olla ka need väikesed lisanäitused avamise järgselt /.../ on ka natuke andnud. Igal juhul on natuke rõõmsam pilt kui see, mis oli aasta tagasi," ütles ta.

Teisalt on meremuuseumi ekspositsioonid tänavu pisut enam kui nelja kuu kohta saanud avatud olla vaid 36 päeva. Dreseni sõnul annab see kahtlemata ka eelarves tunda, kuid tervikuna tema sõnul muuseumitega suurt häda pole.

"Me oleme ju saanud, nagu teised muuseumid, töötukassa abi ja loodetavasti avaneb ka mingi toetusmeede kultuuriministeeriumi poolt. Nii et oleme siiski põhimõtteliselt optimistlikud, sest väga suur osa kultuurisfäärist muuseumite kõrval on meil ikkagi kinni," ütles ta.