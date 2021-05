Galerii: Ingel Vaikla valis välja 460 fotot arhitektuurimuuseumi fotokogust

Rotermanni soolalao galeriikorrusel avatud väljapanek "Võimu vaatlus" ei ole aga mitte pelgalt ülevaade arhitektuurimuuseumi fotokogust, vaid visuaalkunstnik ja filmitegija Ingel Vaikla on püüdnud avada fotoarhiivi alternatiivsetele tõlgendusväljadele, uurides samal ajal ka võimu arhitektuurifotograafias. Näitus koosnebki 16 eraldiseisvast seinast, millest igaühele on koondatud valik erinevaid fotosid, mille puhul pole Vaikla järginud niivõrd konkreetset kontseptsiooni, vaid lähtus ennekõike visuaalsest tunnetusest.

Kuraator Ingel Vaikla sõnul on selline näitus tore viis avada arhiivi pimedaid sahtleid avalikkusele. "Antud hetkel kutsuti mind kui visuaalkunstnikku ja filmitegijat selle materjaliga suhestuma ning täpselt sellisest lähtepunktist ma läheneda kavatsesingi, et mitte võtta endale arhitektuuriajaloolise rolli, vaid suhestuda selle materjaliga puht visuaalselt," mainis ta ja lisas, et ta üritas neile fotodele läheneda täiesti avatult ja pigem suure uudishimuga. "Kui juba eos ette ära otsustada, millest need 30 000 fotot kokku hakkavad rääkima, siis poleks see enam kellelegi huvitav."

Muuseumi direktor Triin Ojari rõhutas, et "Võimu vaatluse" puhul on tegemist nii-öelda kunstnikud kogudes tüüpi näitusega, mida nad enda fotokogu puhul varem rakendunud pole. Praegune lahendus, mida seintel näha saab, on tema sõnul lausa filmilik. "Fotokogu on üks meie kullafonde, see on väga ulatuslik, ennekõike just teise maailmasõja järgse modernistliku perioodi Eesti ehituse poolest," kinnitas ta ja tõdes, et neid huvitas just kellegi kõrvalpilk sellele meeletule visuaalsele infomassile, mis neil kogudes on.

Näitus "Võimu vaatlus" jääb Rotermanni soolalaos avatuks kuni 29. augustini.