Arhitektuurimuuseum tähistab sünnipäeva Lapini arhitektooniga

Lapin oli ka üks esimesi, kes Soolalao hoone pärast nõukogude vägede lahkumist avastas ja tegi ettepaneku sinna muuseum rajada. Valgest betoonist arhitektoon on osa muuseumi sünnipäevanäitusest, mis avatakse 10. juunil.

"Ma olen ta täpselt pannud põhja-lõuna suunale – kui me vaatame hommikul läbi selle prao, siis on seal teine valgus ja kui me vaatame õhtul, näiteks valgetel öödel, siis on tal teine valgus," kirjeldas Lapin "Aktuaalsele kaamerale".

"Väliselt jätab mulje nagu oleks selle teinud Malevitš, kes on minul üks vaimseid isasid. Aga Malevitš samamoodi kasutas seda tühjust, mis seal sees oli," kirjeldas Lapin "Aktuaalsele kaamerale".