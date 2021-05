Galerii. Kadrioru Plaza galerii loodab maalikunstist kaugenenud publiku tagasi võita

Kadrioru Plazas avas neljapäeval uksed Eesti maalikunstnike liidu (EML) galerii. Üks näituseprogrammi koostajatest, EML-i juhatuse esimees Tiiu Rebane märkis, et galerii üks eesmärke on kujutavast kunstist kaugenenud publik tagasi võita ja tuua maalikunst, mis on taandunud interjöörielemendiks, kunstina tagasi inimeste teadvusesse.

Rebane rääkis ERR-ile, et võimalus tegutseda püsipinnal fokusseerib nii kunstnike kui publiku tähelepanu ning võimaldab kunstnikel ja näitusekorraldajatel erialaselt süveneda. Galerii võiks kujuneda ka kunsti ning publiku vaheliseks suhtlusvahendiks.

"Oma galerii on võrreldav laboriga, maaliliidul seni sellist võimalust ei olnud," märkis ta ja selgitas, et see loob võimalused erialakeskseteks katsetamisteks, pikemaajaliste loomedialoogide arendamiseks ja väliskülaliste esitlemiseks.

Kadrioru Plaza võiks Rebase sõnul kujuneda ka kunstimaastikul ideedele ja autoritele avatud neutraalseks nulltsooniks ning keskenduda kaasaegsele maalikunstile, maalikunsti eksperimentidele, autorite süvitsi esitlusele ja koostööle teiste maade loomeliitudega.

Ta märkis, et kuni seni on liit oma näitusi eksportinud, siis püsipind võimaldab neid nüüd ka importida. Eelkõige tuginevad nad loomeliitude võrgustikule, mis on rahvusvaheline ja koondab informatsiooni enamikest eri riikide kunstnikest.

"Nüüdsest oleme ajaliselt ja ruumiliselt vähem sõltuvad ja planeerimises dünaamilisemad, mis on tänases ülemaailmses piirangute kontekstis eriti oluliseks muutunud," tunnistas Rebane.

Parem tulevik Eesti maalikunstile

EML loodab galeriiga aidata kaasa ka Eesti maalikunsti jaoks parema tuleviku loomisele, kus kõigil professionaalsetel autoritel on olemas oma publik, austajad ja kriitikud.

"Kahjuks on kunstiõppejõududele tuttav olukord, kus kõrgkoolide kunstierialadele sisseastujad ei oska nimetada kümmetki Eesti kunstnikku," tõdes Rebane, kes usub, et EML suudab uue galeriiga seda olukorda muuta.

"EML-i kogemustepõhine prognoos on, et 180-liikmelise maaliliidu loomingu esitlemine, järjepidev näitusetegevus ja püsigalerii olemasolu asutab ühiskonna teadvusesse ettekujutuse väga erinevate tänaste autorite eksistentsist, kellest rahvas saab midagi oodata või eeldada. See oleks praeguse olukorraga võrreldes suur edasiminek."

Kadrioru Plaza galerii lisab Rebase sõnul Eesti kunstiellu oma sõltumatuse dimensiooni, mis võimaldab nii tuntud kui tundmatutel autoritel jõuda professionaalseks tegevuseks vajaliku esinemisvõimaluse juurde, saada oma loomingule tagasisidet ja arendada dialooge.

"EML vaatleb kunstielu rikastamist esimeses järjes loojate poole pealt ja seejärel publiku vaatepunktist. Praegusel hetkel saab väita et võidavad mõlemad," nentis ta.

Lootus maalikunstist kaugenenud publik tagasi võita

Üks eesmärke, mida liit loodab galeriiga saavutada, on lisaks uue põlvkonna maalikunsti juurde meelitamisele tagasi võita ka kujutavast kunstist kaugenenud publik. "Kultuur peab olema sidusas seoses ühiskonnaga, ühiskond vajab kultuuri ja pildid on parim vahend mõtluseks ning vestluste alustamiseks."

Rebane tõdes, et maalikunst on alates 1990. aastast muutunud jõulisest kultuuriilmingust sekundaarseks, taganedes kaasaega paremini ja kiiremini haaravate kunstimeetodite eest. "Tänapäeval on maal pigem interjöörielement ja huvitab ühiskonnas neid, keda huvitab disain."

Ta selgitas, et üks galerii eesmärk on omalt poolt avada maalikunsti potentsiaali meditatiivsete objektidena, mis kehtestavad oma esteetika ja autori tahte ning jõuda maalikunstiga uute põlvkondade teadvusesse ning taastada kunagine publiku ja kunsti vaheline elav dialoog.

"Me elame valgete seinte taustal ja ometi pea kõigile meeldivad maad ja linnad, kus kunst on igapäevaelu normaalne ja mahukas osa," märkis Rebane.