Andres Tali: minu tööd vajavad ümberringi minu teiste tööde tuge

Andres Tali kinnitas, et ta ei esine üldnäitustel. "Minu tööd vajavad ümberringi teiste minu tööde tuge ja ma saan kogu komplekti läbi mõelda," selgitas ta ja lisas, et uus Vaal galerii on fantastiline. "See on selle galerii esimene avalik näitus ja mu tööd sobivad siia väga hästi, selles suhtes olen ma õnnelik."

Tali rõhutas ka, et ta ei kirjuta endale ette valmis käsikirja, mida näitusel tegema peab. "Enamikel kaasaegse kunsti näitustel on esimese asjana olemas stsenaarium, mida tuleb järgida ja lugeda, et sellest asjast aru saada, siin seda ei ole," mainis ta ja tõdes, et kunst on tema arvates ikkagi emotsionaalne kommunikatsioon visuaalkunsti vahenditega.

"Minu meetod on pigem see, et ma annan vaatajale ette vajalikud instrumendid, vajalikud vihjed asjadele ja vajalikud kujundid, aga loodan südamest, et kui vaatajas on piisavalt vabameelsust, siis suudab ta endale ise konstrueerida selle n-ö sümboli, mis on ka näituse pealkiri," selgitas Tali ja lisas, et tema tööd materjal ja suurus töötab ainult selle nimel, et kuidagi vaatajat mõjutada.

"Siin töötab see, et need tööd on suured, inimene peab olema neist töödest väiksem," kinnitas kunstnik ja lisas, et need on kõik kunstile omased tehnoloogilised võtted, kuidas oma ideed väljendada. "Kui need asjad trükkida teisele materjalile, siis nad ei ole enam see, kui seintel olevad latekskummist objektid teha muust materjalist, siis ei ole see enam see," selgitas ta.