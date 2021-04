Eesti Kunstnike Liidu esinduslik kevadnäitus avatakse esimesel võimalusel

Žürii valitud üldväljapaneku leiab Tallinna Kunstihoonest, näha saab ka kaht kureeritud satelliitnäitust Tallinna Linnagaleriis ja Kunstihoone galeriis. Näituste ettevalmistus käib täie hooga ja hetkel loodetakse kunstihuvilistele uksed avada 26. aprillil.

"Kevadnäituse 2021" üldväljapaneku osalejad valis žürii koosseisus Vano Allsalu (Eesti Kunstnike Liidu asepresident), Corina Apostol (Kunstihoone kuraator), Siim Preiman (Kunstihoone kuraator), Aivar Berzin (kunstitoetaja), Hanna-Liis Kont (vabakutseline kuraator). Osalemissoove on iga aastaga üha rohkem, tänavu koguni 359.

"Kunstnikel on suur huvi Kunstihoone esinduslikul kevadnäitusel oma töid näidata. Tänu sellele oli žürii töös osalemine ideaalne võimalus näha läbilõiget kohalike autorite värskeimast loomingust," kommenteeris tänavust väljapanekut žürii liige Hanna-Liis Kont. "Esitatud teosed olid mitmekesised nii sisult kui ka vormilt ja usun, et see kandub edasi ka lõplikus valikus. Ootuspärase ühisjoonena peegelduvad nii kogenud autorite kui ka uute tulijate teostes viimase aasta tormilised sündmused ja emotsioonid."

Galeriidest leiab kureeritud satelliitnäitused, mis täiendavad üldväljapanekut teistlaadi vaatenurkadega. Kunstihoone galeriis on Siim Preimani koostatud näitus "Pealaest jalatallani", mis käsitleb inimkeha ja selle äärmisi seisundeid. Linnagaleriis eksponeeritakse Corina Apostoli kureeritud näitust "Väljas/Sees", mis tutvustab väljaspool Tallinna kunstiasutuste mugavusi töötavaid loomeinimesi.

Eesti Kunstnike Liidu asepresidendi Vano Allsalu sõnul on kevadnäitus juba traditsiooniliselt seotud uuendusega - see on erinevate loomelaadide, käekirjade ja kunstnikupõlvkondade kohtumispaik. "Konkurss oli tänavu tõepoolest rekordiliselt tihe. Paratamatult jäi väljapanekult kõrvale ka tuntud nimesid, samal ajal rõõmustas noorte kunstnike aktiivne osavõtt. Kindlasti kõnetab värske ja mitmepalgeline kevadnäitus hea tavana nii laiemat publikut kui pakub ka asjatundjatele mõtteainet aktuaalsete kunstiküsimuste üle," ütles Allsalu.

Tallinna Kunstihoone üldväljapanekul osalevad kunstnikud: Jüri Arrak, Jaanika Arum, Britta Benno, Erinn Cox, Liisi Eelmaa, Maria Erikson, Ulvi Haagensen, Hannah Harkes, Heleliis Hõim, Mihkel Ilus, Virge Jõekalda, Liisa Jugapuu, Elle Kannike, Erki Kasemets, Jüri Kass, Triin Kerge, Olev Kuma, Vilen Künnapu, Toomas Kuusing, Laura Kuusk, Laurentsius, Peeter Laurits, Silvi Liiva, Lola Liivat, Rein Mägar, Ove Maidla, Mihkel Maripuu, Herkki-Erich Merila, Katariin Mudist, Maarit Murka, Mari Männa, Sarah Nõmm, Terje Ojaver, Aet Ollisaar, Mall Paris, Evi Pärn, Juss Piho, Katrin Piile, Vassa Ponomarjova, Brenda Purtsak, Alvar Reisner, Mari Roosvalt, Lembe Ruben ja Kaupo Kangur, Sten Saarits, Maret Sarapu, Andres Sütevaka, Edgar Tedresaar, Evi Tihemets-Viires, Nele Tiidelepp, Kadri Toom, Anne Türn, Alexandre Valetto, Viive Väljaots, Toomas Vint.

Linnagalerii näitusel "Väljas/Sees" osalevad kunstnikud: Evelyn Grzinich ja John Grzinich, Aksel Haagensen, Siiri Jüris, Jaanika Peerna, Lilli-Krõõt Repnau, Ann Mirjam Vaikla ja Szymon Kula, Aleksandr Osvald August von Turro-Lebardov, Liis-Marleen Verilaskja

Kunstihoone galerii näitusel "Pealaest jalatallani" osalevad kunstnikud: Kelli Gedvil, Cloe Jancis, Brit Kikas, Solveig Lill, Hanna Piksarv, Mari Volens

Esindatud on ka kunstigaleriid Vaal, Positiiv, Haus ja Okapi.