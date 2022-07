Andres Sütevaka juubelinäitusel näeb kunstniku kõige värskemat maaliloomingut

Käesolev ekspositsioon on kevadel Pärnu Linnagaleriis toimunud Andres Sütevaka isikunäituse edasiarendus. "Kolme aastakümmet hõlmav valik lähtub põhimõttest, et iga etapp on olnud vajalik loomingulise järjepidevuse hoidmiseks ja kunstiküpsuse saavutamiseks. Sellest ajendatuna oleme publiku ette toonud nii varasemad ja skandaalsemad tööd kui ka kunstniku kõige värskema maaliloomingu, mida avalikkus seni veel näinud ei ole," teatas kuraator Kadri Asmer.

Näituse põhifookused on eksperimenteerivatel 1990. aastatel ning alates 2000. aastatest domineerivaks saanud abstraktsel maaliloomingul. Omaette liini moodustab keraamika, mille juurde jõudis Sütevaka tudeerides ja töötades Barcelonas aastatel 2014–2021.

"Kunstniku loominguline teekond on möödunud Tartus, Pärnus, Tallinnas ja Hispaanias, millest tingituna tuleb tema loodut vaadelda kindlasti ka ümbritsevast keskkonnast lähtuvalt," rääkis kaaskuraator Mareli Reinhold.

Andres Sütevaka kuulub Eesti Maalikunstnike Liitu, Eesti Kunstnike Liitu ja Kataloonia Keraamikute Liitu.

Sütevaka juubelinäitus "Poolel teel maailma lõpu alleel" jääb avatuks kuni 13. augustini. Kuraatorituur toimub 6. augustil.