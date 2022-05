Andres Sütevaka isikunäituse fookuses on kunstniku muutumine

Avanes Andres Sütevaka (kes on laiemalt tuntud oma värviliste maalide ja vaagnatega) isikunäitus "Poolel teel maailma lõpu alleel". Ekspositsioon on pühendatud kunstniku 50. sünnipäevale, olles ajendiks kaardistada tema kolme viimase aastakümne kunstilisi taotlusi.

Näituse, mis avanes Pärnu linnagaleriis, kuraator on Kadri Asmer. "Pärnus on väljas 30 aasta jooksul tehtud tööd, seda peamiselt maalikunstis. Proovime näidata, kuidas nende aastate jooksul on muutunud tema värvikeel, kujundid ja kompositsioonid, ning kuidas ta maali juurest liikus keraamikasse. Väga oluline etapp Andres Sütevaka loomingus on Hipaanias elatud aeg, sealt naases ta alles möödunud aastal. Lõunamaa loodus, valgus ja värv on hoopis midagi muud, mis meil siin. Sütevaka töödes muutuvad värvid palju intensiivsemaks, ekspressiivsemaks ja võimsamaks," rääkis kuraator kunstnikust "Aktuaalsele kaamerale".

Hispaaniasse, mis osutus kunstnikule murranguliseks perioodiks, läks Sütevaka 2014. aastal. Just seal arenes tema (nüüd juba äratuntavaks saanud) keraamiline kunst.

Sütevaka ei ole kunstniku kodanikunimi – selle nime võttis ta endale maaliõppejõu Heldur Viirese omistuse kaudu, kes nimetas Pärnust pärit Andres Mäekallast sütevakaks.

Käesolev ekspositsioon on esimene osa näituseprojektist, mille teine osa avaneb suvel Tartus Pallase galeriis.