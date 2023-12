Revin Grupp allkirjastas Rakvere linnaga Pärdi muusikamaja ehituslepingu

Kui kõik läheb plaanide kohaselt, peaks riiklikult tähtsate kultuuriobjektide rahastuse saanud hoone ehitus algama järgmisel kevadel. Enam kui 20 miljoni euro suuruse ehitushanke võitis osaühing Revin Grupp.

Revin Grupi juhataja Kristjan Madissoni sõnul teeb ehituse huvitavaks see, et palju tehnilisi lahendusi on viidud maa alla. Selleks tuleb näiteks kirik panna vaivundamendi peale. "Me peame tegema Rakveresse väga uhke hoone. Tegemist on maa-aluse parklaga, kontserdisaali ja kontserdisaali teenindusmajaga. Maa-aluse parkla peale tuleb promenaad, kuhu saab kõndida nii Pärdi maja kui ka uue riigigümnaasiumi poolt," lisas Madisson.

"Olen väga uhke selle üle, et kui Rakveres on oluline teema, siis pannakse seljad kokku," ütles Rakvere linnapea Triin Varek. "Meie jaoks on see olnud poliitikaülene objekt, kus kõik on näinud vajadust ja toetanud, et see saaks teoks."

Teise maailmasõja tõttu lõpuni ehitamata jäänud Rakvere Pauluse kiriku baasil ehitatava Arvo Pärdi nimelise muusikamaja ja Vabaduse platsi planeerimise arhitektuurivõistlus korraldati juba 2009. aastal.

Seejärel arutas Rakvere linn aastaid, kuidas leida projektile rahastust. Lahendus saabus 2021. aastal, kui ehitis lisati riiklikult tähtsate kultuuriobjektide nimekirja. Tänu sellele rahastab Eesti Kultuurkapital Rakvere muusikamaja kuni 21 miljoni euroga. Rakvere linnapea Triin Varek tunnistas, et ilma riikliku toetuseta oleks jäänud maja valmimine määramatusse tulevikku.

Ehituslepingule lisaks ootavad ees veel muusikamaja mööbli ja oreli hanked ning objekti üldmaksumus on veel lahtine.