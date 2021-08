Kultuurikomisjon soovib lisada filmilinnaku tähtsate kultuuriobjektide hulka

Kultuurikomisjoni liige Heidy Purga ütles ERR-ile, et esmaspäeval toimus koalitsiooninõukogu, kus arutati ka filmilinnaku lisamist riiklikult tähtsate kultuuriobjektide nimekirja. "Otsisime terve suve kompromissi, õnneks seaduse pooleliolemine andis läbirääkimisteks võimaluse," mainis ta ja lisas, et sügisesel istungjärgul hakkab kultuurikomisjon arutama, millise muudatusettepanekuna filmilinnak senisele neljale pingereas paika pandud objektile lisada.

Purga sõnul on koalitsioon selles omavahel kokku leppinud. "Mul on väga hea meel, et oleme terve suve jooksul mitte niisama käed rüpes istunud, vaid pidanud hoogsalt läbirääkimisi nii filmilinnaku esindajatega kui ka koalitsioonipartneriga, opositsiooni hääled on meil ka olemas, seega usun, et see saab teoks."

Viiendat objekti saab tema hinnangul väga lihtsalt juurde lisada. "Teine lugemine tähendab seda, et riigikogu suures saalis hääletatakse muudatusettepanekuid, seega kultuurikomisjon teeb muudatusettepaneku lisada filmilinnak üheks lisaobjektiks."

"Filmilinnak jäi kultuurikomisjonis väga napilt piiri taha, see projekt oli ikka favoriitide seas," tõdes Purga ja kinnitas, et kui on tahe mingit seadust või vajakajäämist parandada, siis seda võimalust tuleb kasutada.

Hetkel kuuluvad riiklikult tähtsate kultuuriobjektide valikusse Tartu südalinna keskus, Narva Kreenholmi kultuurikvartal "Manufaktuur", Arvo Pärdi nimeline muusikamaja ning rahvusooper Estonia praeguse hoone juurdeehitus.