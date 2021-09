Maaten: Estonia juurdeehituse uued kavandid visualiseerivad vajalikku suurust

Rahvusooper Estonia peadirektor Ott Maaten sõnas, et praegused kavandid ei näita mitte valmivat juurdeehitust, vaid visualiseerivad vajalikku mahtu ja suurust. "Tegu ei ole mitte selle hoone lõpliku kuju, välimuse või pindadega, need sünnivad hilisema arhitektuurikonkursi käigus," kinnitas ta.

Maaten rõhutas, et mingeid kokkuleppeid arhitektidega veel tehtud pole. "Me kaasasime lihtsalt spetsialistid selleks, et esialgset visualiseeringut teostada ja valmis joonsetada," selgitas ta ja lisas, et sellised hooned sünnivad väga pika läbimõtlemise tulemusena. "Need sünnivad alati läbi põhjaliku arhitektuurikonkursi."

Arhitekt Toivo Tammik kinnitas, et praegune Estonia asukoht on ooperi jaoks väga hea. "Sinna on võimalik uut õiget saali teha, kus on võimalik laulda ja balleti etenda just nii, nagu seda tänapäeval tehakse," ütles ta ja mainis, et inimesed on ka seal harjunud käima ja tahavad seal käia. "See on põhiline."