Kulka juht tähtsatest kultuuriobjektidest: ei juhtu midagi, kui ehitamine võtab 20 aastat

Riigikogu suures saalis läbis teise lugemise "Riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingerea kinnitamine". Kultuurikomisjoni varem eelnõusse esitatud neljale objektile lisati viies, Tallinna filmilinnaku projekt. Kolmas lugemine ehk lõpphääletus seisab veel ees.

"Siin kultuurkapitalis me suhtume üleriigiliselt oluliste kultuuriobjektide teemasse nii, et see, kui nad saavad nimekirja, on juba väga-väga hea. Mida rohkem seal on objekte, seda parem. See näitab, et on mingi üleüldine konsensus, et need on ehitised, mida Eestile veel vaja on," rääkis kultuurkapitali juhataja Kertu Saks.

"Loomulikult ei saa kulka rahastada kõiki objekte korraga, kõiki viit me korraga ehitama hakata ei saa. Meil on kulka seadus, mis ütleb, et kahte objekti saame korraga rahastada. /.../ See tähendab, et saame alustada nende objektide rahastamist, mis nüüd seatakse täna pingeritta," selgitas Saks.

Kultuurkapitali juhi sõnul võib eelnevalt kogemust ja rahalisi mahte arvestades öelda, et Süku ja Rakvere võiks kulka rahadest mahamaksmisele minna umbes kümneaastase perspektiiviga. Kui hasartmängumaksu laekub rohkem, siis võib juhtuda, et objektid saavad makstud kiiremini ning saab edasi liikuda ka kolmanda, neljanda ja viienda projektiga.

"Eelmine periood kolm väga suurt ja olulist objekti - KUMU, ERM ja EMTA saal -, nende ehitamine võttis kokku 20 aastat," lisas Saks. "Ei juhtu midagi, kui ka järgmiste objektide ehitamine võtab 20 aastat, aga see ei pruugi olla ehitamine, see võib olla rahastamine. Me teame et ERM ja EMTA saal on ammu valmis, jätkuvalt me neid veel maksame. Ka sellised skeemid on võimalikud, et objektid ehitatakse valmis varem, aga lihtsalt see kulka rahastus, mis osakutena tuleb järele, see kestab kauem. Kõik võimalused on olemas. See, et neid on seal rohkem, on hea. See näitab, et nad on tähtsad riigile ja ehk on siis riigil ka teisi rahakotte, kust võidakse appi tulla."