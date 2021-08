Kinoliidu pöördumine Kultuurikomisjonile: Eesti film vajab paviljoni ja riigitoetust

"Meie, Eesti filmide loojad, oleme viimastel aastatel tõestanud, et meie oskused on maailmatasemel. Nüüd vajame Eesti riigi tuge, et teostada oma võimed ja võtta vastu rahvusvahelisi filmiprojekte – oluline on nii piisava tootmiseelarve säilitamine kui ka suurte filmide tegemiseks vajaliku infrastruktuuri ehitamine," seisab pöördumises.

Lisaks kinnitatakse, et läbi FilmEstonia meetme toob filmisektor selle summa Eesti majandusse igal aastal mitmekordselt tagasi. "Suurfilm "Tenet" tõi Eestisse ligi 16 miljonit eurot, kaasates pea 700 väikeettevõtet, millest omakorda vaid 200 olid seotud filmisektoriga. "Tenetile" lisaks on film Eesti majandusse viimase nelja aastaga juurde toodud 18,2 miljonit eurot. Iga riigi poolt investeeritud euro on tagasi toonud 6,6 eurot."

Kinoliidu pöördumisega on ühinenud ka Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tallinna Ülikool; Eesti Animatsiooni Liit; Eesti Dokumentalistika Gild; Eesti Filmiajakirjanike Ühing; Eesti Filmioperaatorite Liit; Eesti Filmitööstuse Klaster; Eesti Rahvuslik Filmiprodutsentide Ühing; Eesti Stsenaristide Gild; Eesti Režissööride Gild; Eesti Filmitootjate Liit; MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival; Industry@Tallinn & Baltic Event; Kino Sõprus / Must Käsi; Kino Artis / OÜ Tallinnfilm; Filmimuuseum; Eesti Ajakirjanike Liit; Eesti Kunstnike Liit; Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit; Eesti Teatriliit; Eesti Näitlejate Liit.