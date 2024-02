Dortmundis toimub Arvo Pärdi muusikale pühendatud festival

"Arvo Pärdi festival "Zeitinsel Arvo Pärt" toimub sedakorda Saksamaa lääneosas Dortmundi ülikoolilinnas, mille keskmes asub 1500-kohaline suurepärase kuulamiselamuse ja akustikaga kontserdimaja," ütles Karin Rõngelep Arvo Pärdi keskusest.

Rõngelepa sõnul on Dortmundi festival uue muusika festival, mis on toimunud üle kümne aasta. "Festival on alati pühendatud ühele nüüdisheliloojale ja kannab poeetilist pealkirja "Zeitinsel", mis eesti keeles tähendab ajasaar. Festivali idee on näidata helilooja portreed võimalikult erinevate nurkade alt, Festivali alapealkiri on "Ainulaadne helirännak" ja soov on esitada Arvo Pärdi loomingu kulgu läbi erinevate ajaperioodide."

Festivalil astuvad üles ka Tallinna Kammerorkester ning Eesti Filharmoonia Kammerkoor, kes läheb Dortmundi kontserdimajja esinema juba viiendat korda. "Eesti interpreetidest esineb festivalil veel Kristina Poska, kes on Euroopas kõrge tähelennu teinud, juhatades mitmeid saksa, prantsusmaa, belgia ja inglise orkestreid ning olnud mitmete saksa ooperiproduktsioonide muusikajuht," ütles Rõngelep.

"2022. a suvel külastas Dortmundi kontserdimaja kunstiline juht koos oma meeskonnaga Arvo Pärdi keskust, tutvustasid meile oma plaane ja nii saime pakkuda omapoolseid soovitusi interpreetide osas," ütles Kai Kutman Arvo Pärdi keskusest. "Dortmundi festivalil on ka traditsioon panna üles helilooja näitus ning neil oli väga selge idee, kuidas näitus peab olema üles ehitatud. Näituse teljeks on helilooja mõtted, mida illustreerivad Pärdi käsikirjad meie arhiivist. Meie pakkusime teljele sisu, et jutustame Arvo Pärdi kujunemislugu."

"Iga heliteose loomise taga on pikk ja raske tööprotsess," selgitas Rõngelep. "Näha, kuidas ideest kasvab üks teos, mis vahel võib võtta lausa aastaid, kui palju noodipaberit selleks tegelikult kulub. Loodame, et sellest näitusest jääb inimesele meelde mõni mõte, mis võib olla aitab paremini muusikat mõista."

Rõngelepa sõnul on inimesed rääkinud, et Arvo Pärdi muusikal on empaatiavõime, lohutav aspekt. "Inimesed on leidnud selle muusika siis, kui neil on mõni väga raske hetk elus olnud. Üks ajakirjanik on väga ilusti öelnud, et Pärdi muusika pakub suure jaheda helilise katedraali meie kiirustavas kuumas ja ülerahvastatud kultuuris. Sa astud selle muusika abil korraks ühte teise maailma."

Dortmundi kontserdimaja on tellinud eesti heliloojalt Evelin Sepparilt a capella segakooriteose, mis tuleb festivalil maailmaesiettekandele.

"Evelin Seppar on silma paistnud just oma kooriteoste poolest, mis on väga ilusad ja poeetilised helimaastikud," ütles Rõngelep. "Ta on sageli pöördunud just eesti luule poole oma teostes ning korduvalt kasutanud ka Jaan Kaplinski luulet. Nii ka selles uues teoses, mille nimi on "Iris"."