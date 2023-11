Tähe-Lee Liiv koondas kogu Arvo Pärdi klaveriloomingu ühele plaadile

Hõbedasele kettale salvestatud muusika on loodud või seatud klaverile enam kui poole sajandi vältel, aastatel 1958–2010. Albumi nimilugu "Diagrammid", mis on esimene aleatooriline teos Eesti muusikas, on sel korral esile tõstetud nii tähenduslikult kui ka helikandja kujunduses. Kronoloogiliselt järjestatud teosed annavad pildi helilooja stiili muutumisest.

"Tähe-Lee Liivi debüütalbumi ilmumine on mitmes mõttes tähelepanuväärne sündmus. Ta on esimese pianistina toonud ühele plaadile kokku kõik Arvo Pärdi sooloklaveriteosed ja klaveriduod, tehes seda nooruslikult värske pilgu ja loomingulise energiaga. Julgen uskuda, et see plaat avab noorele pianistile veel palju uksi ka rahvusvahelises mõõtkavas," sõnas Arvo Pärdi Keskuse nõukogu esimees Michael Pärt.

Teostes kahele klaverile on kaastegev Marrit Gerretz-Traksmann. Plaadi helirežissöör on Tanel Klesment, kujundaja Angelika Schneider.