Jaan-Eik Tulve: Arvo Pärdi muusika on üks suur õpetus

Kontserdi "Ja ma kuulsin hääle" programmis kõlas Arvo Pärdi muusika vahel David Langi tsükkel, mille kõik lood on inspireeritud Ülemlaulust. Tulve sõnul on David Lang ääretult huvitav tekstilooja, kasutades "Laulude Laulu" teksti, kujundades seda ümber ja tuues välja sõnu välja. Lang ei muuda mõtet, aga toob esile teksti erinevaid rõhuasetusi.

David Lang on väga religioosne inimene, juudi pühatekstid on tema loomingu käimalükkavaks mootoriks. "Kui seda muusikat kuulata või laulda, ei teki üldse kahtlustki, et see pole Ameerika muusika. See on Ameerika vaimse maailma üks parim näide," tõdes Tulve.

Loominguline kooskulgemine Tulve ja Langi vahel on kestnud kümmekond aastat. Kõigepealt oldi kirjavahetuses, seejärel käidi helilooja kutsel Ameerikas esinemas ja äsja lõppenud festivalil Pärdi Päevad 2023 toimus Langi teose "We were" esiettekanne. "Me pidime selle teose esiettekande tegema juba paar aastat tagasi," meenutas Tulve ja lisas, et koroonaviiruse tõttu lükkus ettekanne aga edasi.

David Lang ja Arvo Pärt on Tulve arvates väga hästi koos kuulatavad. "Vaimne samm, mis neil mõlemal on, käib samas taktis." Paarkümmend aastat Pärdist noorem Lang on Pärti alati pidanud oma suureks eeskujuks. Kahe helilooja muusikat kõrvutades pole Tulve sõnul eesmärk, et nad teineteisele midagi juurde annaks. "Langi teosed on pikad ja nõuavad head keskendumist nii lauljatelt kui kuulajatelt, Pärdi teosed on Langi muusika vahel omamoodi pintslitõmbed, mis loovad sära."

Kuidas keeruliste teoste esitamisel hoida energiat toonuses? Tulve arvates on see igasuguse asja juures põhiküsimus, kuidas teha nii, et jaguks energiat. "Sellega tegeleb iga muusik igapäevaselt, kuidas noodid helisema panna, kuidas hääled õiges tasakaalus liiguksid ja oleksid vastavuses teose muusikalise sõnumiga."

Kui tehniliselt ongi kõik paigas, siis ikka jääb küsimus, kuidas sa vaimselt ära ei kuku. "See on interpreedi ellujäämisküsimus," rõhutas Tulve.

Vox Clamantis kontsert "Ja ma kuulsin hääle" on järelkuulatav siit.