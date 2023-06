Vox Clamantis andis välja uue ECM albumi "Music by Henrik Odegaard"

Möödunud nädalal ilmus maineka saksa plaadifirma ECM Records firmamärgi alt vokaalansambli Vox Clamantis uus album "Music by Henrik Ødegaard", millel kõlab norra kaasaegse helilooja looming.

Vox Clamantist seob Henrik Ødegaardiga aastatepikkune sõprus ning koostöö. Plaadi programmist suurema osa ehk 50 minutit kestva suurteose "Meditations over St. Mary Magdalene's Feast in Nidaros" on ta kirjutanud Vox Clamantisele. Album salvestati 2021. aasta kevadel Haapsalu Toomkirikus.

ECM Records on Vox Clamantise peamine väljaandja. Varasematel plaatidel on kõlanud gregooriuse laul ja keskaegne muusika, samuti plaadid Arvo Pärdi, Cyrillus Kreegi ja Helena Tulve loomingust. Vox Clamantis oli osaline ka 2014. aastal Grammy võitnud Arvo Pärdi plaadil "Adam's Lament".