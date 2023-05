Tallinna vanalinna päevadel tuleb esmaettekandele Helena Tulve "Gloria"

Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus toimub 4. juunil kell 18 Vox Clamantise kontsert "Gloria", kus kõlab muusikat läbi kahe aastatuhande. Lisaks gregooriuse laulule püha Kolmainu püha repertuaarist ja Tournai missale XIV sajandist tuuakse esmaskordselt publiku ette ka Helena Tulve esikteos "Gloria".

Samuti on vanalinna päevade kavas ka mitmed teised klassikalist ja keskaegset muusikat tutvustavad kontserdid.

Koostöös Tallinna Kammerorkestriga toimub Mustpeade majas laupäeval, 3. juunil kaks kontserti. Esmalt on kavas Birgitta festivali avatud proov "Crisis", kus on võimalik jälgida Birgitta festivalil etenduva koomilise ooperi ettevalmistusprotsessi. Proovisaalis on koos Tamar Nugisega Tallinna Kammerorkester ja dirigent Tõnu Kaljuste.

Õhtusel kontserdil tulevad aga koos Robert Traksmanni ja Hans-Christian Aavikuga esitamisele Tallinna Kammerorkestri juubelihooaja sarja "Kontsertmeistrid" säravaimad hetked. Kavas on nii Biberi, Schuberti kui ka Mozarti heliteosed.

Lisaks tasuta kontsertidele on huvilistel võimalik 3. juunil Mustpeade majas ka niisama ringi uudistada. Vanalinna päevade kavas on kaks giidituuri, mis tutvustavad Mustpeade maja ajalugu ja Mustpeade vennaskonda ning mis viivad osalejad hoone salapaikadesse, kuhu kontserdipublik ja linnarahvas tavaliselt ei satu.

Klassikaline muusika kõlab Tallinna vanalinna päevade ajal teisteski asukohtades. Nii tutvustab kiriku organist Liina Rahuoja Oleviste kiriku Walckeri töökojas valminud orelit, millele järgneval orelikontserdil kõlavad eri heliloojate vaimulikud heliteosed; Tallinna Püha Vaimu kirikus esineb koguduse organist Olga Gams; Tallinna Peeter-Pauli katedraalis tuleb ansambli Sine Nomine poolt esitamisele muusikat Palestrinalt, de Victorialt, Allegrilt, Vivaldilt jt heliloojatelt.

Lisaks on vanalinna päevade programmis ka III Tallinna rahvusvahelise orelifestivali Reval 2023 kontserte.

41. Tallinna vanalinna päevad toimuvad 2.–4. juunini. Seekordse festivali fookuses on kestlik linnaruum, keskkonnasõbralik ning kogukondlik kultuur ning pealkirja "Värske vaade" all kohtuvad festivalilavadel ja ümbruses tegutsevad kultuuriasutused, -kollektiivid, muuseumid, teatrid, loomeinimesed, kogukond ning külalised.