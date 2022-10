Galerii: Tallinna lauluväljakul avati uued mälestuspingid muusikaelu suurtegijatele

Uute mälestuspinkide näol on tegemist jätkuga lauluväljaku ja Kultuuripartnerluse Sihtasutuse koostööprojektile, mille raames said juunikuus paika esimesed viis mälestuspinki ning ühekordse rahalise toetuse noored talendid.

"Nimi pingil annab võimaluse mõelda ja iseendaga nõu pidada – kas ikka tead, kelle mälestuseks paika saanud pingil istud ning millise jälje on need suurkujud Eesti kultuuri jätnud," ütles Tallinna lauluväljaku juht Urmo Saareoja. "See algatus seob endas mineviku ja tuleviku, kus meie kultuuri suurkujude toetav käsi on justkui julgustamas noori talente, kes alles jäädvustavad oma jälge Eesti loos."

Kultuuripartnerluse Sihtasutuse juhi Meelis Kubitsa sõnade kohaselt on sedakorda mitu stipendiaati, kelle õpingute rahastamiseks kasutatakse laiapõhjalist ühisrahastust, kus toetajaid on rohkem. "Näiteks sai kokku üheksa eraisiku toel veidi üle 18 tuhande euro Ingmar Erik Kiviloo oma Berklee kolledži esimese semestri õpingute rahastamiseks. Siin on olulise panuse teinud inimesed, kes on olnud ka Anett Kontaveiti pikaajalised toetajad."

"Sügisese toetusvooru võibki võtta kokku Ingmar Erik Kiviloo õpingute suurtoetaja sõnadega: mitte ühegi meie ande püüdlused murda end läbi rahvusvahelisse konkurentsi ei tohi jääda raha taha," rõhutas Meelis Kubits.

Lisaks Ingmar Erik Kiviloole saavad projekti toel tuult tiibadesse veel teisedki: tänavu sügisel Londonis õpinguid alustanud pianist Tähe-Lee Liiv sai kuue tuhande euro suuruse stipendiumi Hansa Grupi Noore Muusiku Fondilt, mis oli aasta tagasi asutatud fondi neljas stipendium. Saaremaa juurtega ettevõtja Andres Tiigi poolt juhitud Mustamäe Elamus Spa asus pikaajaliselt toetama Saaremaal toimuvat üleriigilist lauluvõistlust Solistica. Lisaks toetavad ettevõtjad noore eesti flöödimängija Susanne Rulli õpinguid Helsinki Sibeliuse Akadeemias ning Ensemble Auftakt esimese plaadi väljaandmist. Viimaste osas on fundraising veel käimas ja lõplikud toetuste summad selguvad tänavu sügisel.

Tallinna lauluväljak ja Kultuuripartnerluse Sihtasutus alustasid käesoleval aastal koostööprojektiga, mille raames väärtustub lauluväljaku territoorium järgneva kahe aasta jooksul 25 Eesti kultuuri- ja ühiskonnaelu suurtegija nime kandva mälestuspingi võrra. Juunis avatud esimesed viis pinki kannavad Roman Toi, Alo Mattiiseni, Miina Härma, Ülo Vinteri ja Ester Mägi nime. Esimesed viis toetust pälvisid kontratenor Martin Karu, lauljanna Hedi Maaroos, kitarrist Helin Hallik ja tšellist Marcel Johannes Kits ning Jõgeval toimuva Alo Mattiiseni nimelise vokaalansamblite lauluvõistluse korraldajad.