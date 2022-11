Marcel Johannes Kits debüteeris Berliini Filharmoonia suures saalis

Tänavu kevadel pälvis hetkel Berliinis elav ja õppiv Marcel Johannes Kits kolmanda koha kõrgetasemelisel Queen Elisabethi konkursil Brüsselis. Sügisel osales ta kontsertturneel Koreasse koos Eesti Festivaliorkestri ja dirigent Paavo Järviga, esitades koos Triin Ruubel-Lillebergiga J. Brahmsi Topeltkontserti viiulile ja tšellole. Käesoleval aastal pälvis Kits Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia ning PLMF "Noore muusiku" preemia.

Tšellisti sõnul on Berliini Filharmoonia suure saali näol tegemist kõige tšellosõbralikuma saaliga, kus ta seni mänginud on. See on ka ühe tema unistuste täitumine. "Raske uskuda, et ma nüüd tõesti saangi sel laval mängida, millest olen seni suutnud vaid unistada."

Sinfonie Orchester Schöneberg on Berliinis tegutsev asjaarmastajate sümfooniaorkester. 30 aastat tagasi loodud kollektiiv annab kaks korda aastas Berliini Filharmoonia suures saalis kontserte ning enamasti seisab dirigendipuldis mõni Berliini Filharmoonikute liikmetest. Kitse sõnul oli eriline rõõm mängida inimestega, kelle jaoks orkestrimäng pole pelgalt rutiin; viimsest kui ühest orkestrandist kiirgas välja suur tahe argielust välja tulla ning koos musitseerida.